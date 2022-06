‘Barcelona is uitblijven van reactie helemaal zat en verscheurt nieuw contract’

Maandag, 6 juni 2022 om 20:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:19

Ousmane Dembélé lijkt zich onmogelijk gemaakt te hebben bij Barcelona. De clubleiding heeft een aanbieding gedaan om zijn contract te verlengen, maar volgens SPORT reageert zowel Dembélé als zijn zaakwaarnemer Mousa Sissoko niet meer op dit aanbod. De Fransman heeft nog een contract tot 30 juni in Spanje, maar lijkt dus niet op een verlenging in het Camp Nou te azen.

Technisch directeur Mateu Alemany is naar verluidt helemaal klaar met het wachten op een reactie van Dembélé of zijn zaakwaarnemer. Hierdoor zijn alle afspraken aangaande het contract van de Fransman afgezegd. Barcelona verwacht ook geen beweging meer bij hem of Sissoko wat betreft de contractverlenging. Alemany is er zelfs van overtuigd dat Dembélé nooit de wil heeft gehad om zijn avontuur bij Barcelona een vervolg te geven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het verlengen van het contract van Dembélé zou door het bestuur van de Catalanen in de winter al opgegeven zijn. De club wilde hem toen al heel graag verkopen, aangezien de onderhandelingen over een nieuw contract op niets uitliepen. Maar ook het verkopen van de 25-jarige aanvaller kwam niet van de grond. In het laatste halfjaar na de winterstop bloeide hij toch weer op onder de nieuwe trainer Xavi. De Spaanse coach maakte hem erg belangrijk en wil hem ook nu graag behouden voor de club.

Dembélé speelde afgelopen seizoen 21 wedstrijden voor de nummer twee van LaLiga. Hierin maakte hij slechts een doelpunt, maar gaf hij wel dertien assists. Deze wedstrijden speelde hij dus vooral in de tweede helft van het seizoen, mede door een knieblessure in de eerste maanden van de competitie. In 2017 kwam Dembélé voor honderdveertig miljoen euro over van Borussia Dortmund. De Franse aanvaller speelde tot nu toe precies honderdvijftig wedstrijden voor Barcelona.