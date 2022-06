‘Jerdy Schouten mag door nadrukkelijke interesse dromen van toptransfer’

Maandag, 6 juni 2022 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Jerdy Schouten mag zich verheugen op een nieuwe droomtransfer, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De 25-jarige middenvelder van Bologna, die voor het eerst in zijn loopbaan bij Oranje zit, heeft de nadrukkelijke belangstelling gewekt van Internazionale. Simone Inzaghi beschouwt Schouten naar verluidt als ideale stand-in voor Marcelo Brozovic.

Achter Brozovic, die al sinds januari 2015 fungeert als het betrouwbare slot op de deur van het middenveld van Inter, dreigt namelijk een gat te vallen. Arturo Vidal fungeert de laatste twee seizoenen als plaatsvervanger voor Brozovic, maar zou volgens de roze sportkrant zomaar kunnen vertrekken. Vidal werd twee jaar geleden transfervrij overgenomen van Barcelona en ligt nog één seizoen vast. Matías Vecino, een andere optie op het middenveld, vertrekt op 1 juli officieel transfervrij bij Inter.

Als i Nerazzurri de belangstelling voor Schouten daadwerkelijk concretiseren zullen ze eerst in onderhandeling moeten met Bologna. De nummer dertien van het afgelopen seizoen in de Serie A is niet van plan om Schouten te verkopen en heeft bovendien een nog twee jaar doorlopend contract van de controlerende middenvelder in de hand.

Schouten zal de geruchten rond zijn persoon vanuit het trainingskamp van het Nederlands elftal met belangstelling lezen. De balansbewaker heeft net zijn derde seizoen achter de rug bij Bologna, dat in 2019 iets meer dan drie miljoen euro overmaakte aan Excelsior. De Kralingers hadden Schouten na een goed seizoen opgepikt bij competitiegenoot Telstar. Laatstgenoemde club haalde de in Hellevoetsluis geboren middenvelder op bij ADO Den Haag, waar hij na het doorlopen van de academie tot slechts drie duels kwam.