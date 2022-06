Van Halst looft ‘fantastisch’ Oranje-duo: ‘Daarin zijn zij heel erg goed’

Maandag, 6 juni 2022 om 19:31 • Rian Rosendaal

Jan van Halst is lovend over het optreden van verdedigers Nathan Aké en Jurriën Timber in het door het Nederlands elftal met 1-4 gewonnen Nations League-duel met België van vrijdagavond. De analist ziet de twee centrale verdedigers graag nog vaker samen met Virgil van Dijk spelen in de achterhoede van Oranje. Nederland komt in deze periode nog in actie tegen Wales (8 en 14 juni) en Polen (11 juni).

"Achterin heeft Louis van Gaal ook een aantal interessante keuzes die hij moet gaan maken, want Aké en Timber gaven hun visitekaartje wel af, toch?", werpt presentator Bas van Veenendaal op bij Ziggo Sport. "Ja, fantastisch", antwoordt de enthousiast geworden Van Halst. "Qua doordekken zijn zij heel erg goed. Omdat ze weten dat ze Virgil van Dijk nog als extra slot op de deur hebben. En dat is natuurlijk wel prettig. Dan kan Aké, met name tegen Romelu Lukaku, continu doordekken", verwijst hij naar het optreden van de verdediger tegen de Belgische spits.

"Dat werkt gewoon lekker, dat ze continu doordekken", vervolgt Van Halst zijn analyse over de rol van Aké en Timber bij Oranje. "Maar ook aanvallend en opbouwend, qua inpassen. Aké had continu de goede inspeelpass, waardoor het Nederlands elftal aan het voetballen kwam. En Timber kennen we natuurlijk bij Ajax. Die kon nota bene bijna rechtshalf lopen. Gewoon niet te moeilijk, meedoen met het voetballen, mensen wegsturen. Dus voetballend zijn die ook van meerwaarde", aldus Van Halst.

Aké weet zelf dat hij zich nu moet bewijzen richting van Gaal, nu het WK in Qatar steeds dichterbij komt. "Er liggen zeker kansen", doelt de verdediger maandag tegenover De Telegraaf op zijn rol in het 3-4-1-2-systeem van de bondscoach. "Door de verandering van systeem is er een extra plekje vrijgekomen, maar ik geloof ook in mezelf in een systeem met vier verdedigers. Uiteindelijk ligt het aan mezelf. Hoe ik op die positie speel en hoe ik het op de club doe."

De Oranje-verdediger weet heel goed wat Van Gaal van hem wil: meer diepte in de opbouw: "Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij dat meer van mij wilde zien. In de loop van het seizoen heb ik me daarin verbeterd en ben ik daar meer naar op zoek", aldus Aké, die redelijk tevreden is over afgelopen seizoen ondanks de slechts veertien optredens in de Premier League. "Vorig seizoen was nogal ongelukkig met veel blessures. Dit seizoen heb ik meer gespeeld en ook vaker belangrijke wedstrijden gespeeld. Al met al is het een beter seizoen geweest. Hopelijk kan ik dat doortrekken naar volgend seizoen."

Dat Aké in de Engelse media in verband wordt gebracht met een transfer naar Newcastle United zegt de veelzijdige verdediger van het Nederlands elftal niet veel. Een zomers vertrek staat niet op zijn lijstje. "Ik ga ervoor om me volgend seizoen nog meer te laten zien. In principe wil ik gewoon door bij City." Aké ziet de duels in de Nations League overigens niet als een onnodig zware belasting na een zwaar seizoen bij Manchester City. "De bondscoach heeft gezegd dat dit al deel uitmaakt van de voorbereiding op het WK. Daarom is dit een heel belangrijke periode voor ons om te werken aan het team en het implementeren van het systeem. Tegen België was het een goede stap. Hopelijk kunnen we dat doorzetten tegen Wales."