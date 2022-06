Bologna gunt Dijks volgende stap door in winterstop gemaakte afspraak

Maandag, 6 juni 2022 om 18:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:52

Mitchell Dijks gaat na vier jaar in Italië vertrekken bij Bologna, zo meldt De Telegraaf maandag. De 29-jarige back heeft nog een jaar contract bij de club, maar Bologna heeft toegezegd mee te werken aan een transfervrij vertrek deze zomer. De ex-Ajacied zou in de winter eigenlijk al vertrekken, maar de club wist toen geen geschikte vervanger te vinden. Hierdoor maakte de verdediger alsnog het seizoen af bij Bologna.

De reden dat Bologna meewerkt aan het vertrek van Dijks, zijn afspraken die gemaakt zijn in de winterstop van afgelopen seizoen. Toen kon de linksback een nieuw contract tekenen bij een andere club, maar wilden de Italianen hem behouden omdat ze geen vervanger konden vinden voor de Nederlander. Hierdoor mag hij in deze zomer wel vertrekken en zal de club meewerken aan een vertrek, ondanks dat zijn contract nog een jaar doorloopt.

Dijks begon goed aan zijn avontuur in Italië. In zijn eerste jaar speelde hij 25 duels voor Bologna. Daarna kampte de verdediger uit Purmerend met veel blessures. In zijn derde jaar speelde hij nog twintig wedstrijden, maar afgelopen seizoen werd hij uit de basis gespeeld door Aaron Hickey. Uiteindelijk kwam hij tot 74 duels in het shirt van Bologna. Hierin wist hij een keer te scoren en twee keer een assist te geven.

Naast Dijks staan er nog een hoop Nederlanders onder contract bij Bologna. Ook Jerdy Schouten, Denso Kasius, Stefano Denswil en Sidney van Hooijdonk staan onder contract bij de nummer dertien in de Serie A van afgelopen seizoen. Laatstgenoemde twee spelers werden in de voorbije jaargang verhuurd aan respectievelijk Trabzonspor en SC Heerenveen. Denswil zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkeren, terwijl Heerenveen ook nog steeds bezig is om van Hooijdonk langer aan zich te binden.