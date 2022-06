‘Ik denk dat Wijnaldum best bij Feyenoord wil spelen, dat zou geweldig zijn’

Maandag, 6 juni 2022 om 18:31 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 18:33

Als het aan Rob Jacobs ligt keert Georginio Wijnaldum deze zomer terug bij Feyenoord. De voormalig trainer van de Rotterdammers geeft in gesprek met RTV Rijnmond aan dat hij voorstander is van een terugkeer van de middenvelder van Paris Saint-Germain naar Rotterdam. “Ik denk dat Wijnaldum best wel bij Feyenoord zou willen spelen”, aldus Jacobs, die verder erg te spreken is over de ‘toptrainer’ Arne Slot.

Wijnaldum tekende afgelopen zomer een driejarig contract in Parijs, waarmee hij Liverpool na vijf seizoenen achter zich liet. Bij PSG heeft de 31-jarige middenvelder vooralsnog geen indruk weten te maken. Wijnaldum kwam afgelopen seizoen in 38 officiële wedstrijden binnen de lijnen namens PSG, maar deed dit veelal middels een invalbeurt. Met drie doelpunten en evenzoveel assists heeft hij in de minuten die hij speelde ook nog niet weten te overtuigen. De geruchten over een vertrek van Wijnaldum worden steeds hardnekkiger. “Dat zou een geweldige zet zijn", zo is Jacobs enthousiast over een eventuele terugkeer van Wijnaldum naar Rotterdam.

"Hij is nou wel uitgeteld, toch?”, zo vraagt Jacobs zich hardop af. “Ik denk dat Wijnaldum best wel bij Feyenoord zou willen spelen. Hij ziet ook dat hij daar zijn slag kan slaan. Guus Til heeft het Nederlands elftal gehaald. Wat Til doet heeft Wijnaldum allang laten zien." Jacobs krijgt de vraag voorgelegd op welke manier Wijnaldum wat kan toevoegen aan dit Feyenoord. ”Hij is fit, kan een goal maken en goed koppen, vergis je niet. En als je bij PSG op de bank zit is dat geen schande. Het is eigenlijk niet te geloven wat je op die bank daar ziet zitten. Maar hij kan er niets aan doen dat die drie (Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar, red.) voorin nodig zijn. En op het middenveld en achterin hebben ze balveroveraars nodig. Laat die drie maar staan, al gaat dat wel ten koste van Wijnaldum."

Jacobs is lyrisch over de trainer van Feyenoord en kijkt met een goed gevoel terug op de prestaties van Slot met Feyenoord van afgelopen seizoen. “Arne slot is vanaf het begin duidelijk geweest in hoe hij wil spelen. Hij zette iedereen op zijn plek en gaf ze het gevoel gaf van 'goh, dit is het'. En dat hebben ze ook waargemaakt. Hij heeft het geflikt. De spelers hebben het geflikt. Fantastisch. Dit is toch waarop de mensen hebben gewacht. Een verademing om Feyenoord zo te zien spelen. Of Arne Slot al een toptrainer is? Ja, absoluut. Bij AZ heeft hij het ook geweldig gedaan. Ik hoop dat hij nog een aantal jaren bij Feyenoord blijft, want dan kan die helemaal zijn ding doen, samen met de staf”, zo besluit Jacobs zijn lofzang over Slot.