‘Mertens zit miljoenen boven wat Napoli biedt en lijkt klaar voor vertrek’

Maandag, 6 juni 2022 om 17:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:12

Dries Mertens stevent af op een vertrek bij Napoli, zo weet onder meer RAI maandag te melden. Zijn contract loopt deze zomer af, maar de Belgische aanvaller en de clubleiding liggen tijdens gesprekken over een nieuwe verbintenis te ver uit elkaar qua beoogd salaris. Mertens speelt al negen jaar in Napels en wil daar zelf nog minimaal twee jaar aan toevoegen, maar het verschil tussen het door hem gewenste salaris en wat Napoli voor ogen heeft lijkt te groot.

Volgens de Italiaanse nieuwszender is Mertens de onderhandelingen begonnen met een duidelijk idee over wat hij wil verdienen. De 35-jarige aanvaller wil per seizoen vier miljoen euro, plus bonussen. Daarnaast aast hij op een contract voor twee jaar. Aurelio de Laurentiis, de voorzitter van de club uit Napels, heeft slecht 1,8 miljoen euro plus bonussen voorgelegd aan de aanvaller, ongeveer de helft van wat hij vorig seizoen verdiende. Het verschil tussen het aanbod van De Laurentiis en dat van Mertens lijkt dan ook te groot om op te lossen.

Mertens speelde afgelopen seizoen dertig duels voor Napoli, de club die het seizoen afsloot met een derde plek in de Serie A. Hij maakte elf doelpunten en gaf twee keer een assist. Hij speelde in totaal 397 wedstrijden voor i Partenopei. Mertens maakte in die wedstrijden 148 doelpunten. Daarmee is hij de speler met de meeste goals voor Napoli ooit, gevolgd door clublegendes Lorenzo Insigne en Marek Hamsik (allebei 121) en Diego Maradona (114).

De Belg heeft een verleden in Nederland. Hij speelde voor AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV. Die laatste club verliet hij in 2013 voor zijn avontuur in Italië, waar hij dus zijn loopbaan waarschijnlijk niet zal afsluiten. In de Nations League-wedstrijd tegen Nederland van vrijdag, die met 1-4 werd verloren door België, kwam Mertens ook nog binnen de lijnen. In de rust viel hij in voor Eden Hazard. Dit was voor Mertens alweer zijn 104e interland.