BBC linkt Bale dag na heldenrol bij Wales aan verrassende naam

Maandag, 6 juni 2022 om 16:52 • Rian Rosendaal

Gareth Bale kan deze zomer een verrassende transfer maken. De BBC meldt maandag dat de onlangs bij Real Madrid vertrokken aanvaller op de radar is verschenen van Cardiff City, uitkomend in de Championship. Naar verluidt is voorzitter Mehmet Dalman speciaal naar Groot-Brittannië gevlogen om de onderhandelingen met het management van de aanvoerder van Wales te openen.

Bale kondigde ondanks in een emotionele brief zijn afscheid aan bij Real, na negen seizoenen in dienst van de Champions League-winnaar. De 32-jarige speler kan nu met een transfervrije status voor een andere club kiezen. Bale is reeds in verband gebracht met een terugkeer bij Tottenham Hotspur, terwijl er ook geruchten zijn dat hij kiest voor een avontuur in de MLS. De routinier kan nu dus ook kiezen voor de club uit zijn geboortestad Cardiff. De 103-voudig international van Wales speelde nooit voor de nummer achttien van afgelopen seizoen.

Maar wel in het verkeerde doel.. Wales komt op een 1-0 voorsprong! ?#ZiggoSport #WCQ2022 #WALURK pic.twitter.com/r7jCYnsrc6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 5, 2022

Vanwege de plaatsing voor het WK in Qatar zet Bale nog geen punt achter zijn loopbaan, zo liet hij zondag weten na de 1-0 overwinning op Oekraïne in de play-offs om een WK-ticket. Volgens de BBC denkt Cardiff hierdoor kans te maken om Bale te strikken. The Bluebirds willen op korte termijn terugkeren in de Premier League en hopen dat die ambitie de aanvaller aanspreekt. Het bestuur denkt dan ook aan een contract voor meerdere seizoenen, al wil de clubleiding geen commentaar geven op de geruchten rondom de mogelijke komst van Bale.

Voor het ambitieuze Cardiff lijkt vooral het financiële plaatje lastig te worden. Bale verdiende bij Real omgerekend circa 700.000 euro per week, meer dan de gehele selectie van Cardiff wekelijks opstrijkt. De BBC verwacht echter dat de clubloze aanvaller bereid is om genoegen te nemen met een veel minder riant salaris. Bale heeft in ieder geval 'ladingen aan aanbiedingen van andere clubs', zo liet hij zondag met een glimlach weten na de zege op Oekraïne in het Cardiff City Stadium. Bale had een groot aandeel in de enige treffer, want zijn vrije trap verdween via het hoofd van Andriy Yarmolenko in het doel van de opponent.

