Mbappé na megacontract meest waardevolle speler; één Nederlander in top 10

Maandag, 6 juni 2022 om 17:26 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 17:29

Kylian Mbappé is dankzij zijn nieuwe contract bij Paris Saint-Germain de meest waardevolle voetballer van dit moment. De wereldster tekende vorige maand een megacontract in Parijs en wordt door het Franse CIES Football Observatory op een waarde van ruim tweehonderd miljoen euro geschat, waarmee hij voormalig nummer één Vinícius Júnior van de troon staat. Frenkie de Jong is de enige Nederlander in de top tien van het Franse bureau, met een zevende plek en een waarde van ruim 112 miljoen euro.

Het Franse bureau berekent jaarlijks op basis van onder meer de contractduur en de leeftijd van de spelers welke voetballers de hoogste waarde vertegenwoordigen. Mbappé tekende vorige maand een lucratief contract bij de Parijse club waarmee hij volgens Le Parisien een netto jaarsalaris van vijftig miljoen euro per jaar gaat opstrijken en hij een netto tekenpremie van honderd miljoen aan zijn rekening kan toevoegen. De sterspeler ligt nu tot medio 2025 vast in de Franse hoofdstad. Met het luxecontract heeft Mbappé de Braziliaan Vinícius Júnior met een waarde van 205,6 miljoen euro van de eerste plek verjaagd. De kersverse winnaar van de Champions League vertegenwoordigt volgens CIES Football Observatory een waarde van 185,3 miljoen euro.

De top drie wordt gecomplementeerd door Erling Braut Haaland. De 21-jarige Noor tekende begin mei een contract bij Manchester City, dat volgens BILD circa 75 miljoen euro betaalde voor de pijlsnelle spits. Dat was volgens het boulevardblad de hoogte van zijn contractuele afkoopsom bij Borussia Dortmund, al meldde Fabrizio Romano dat het bedrag 'dichter bij de zestig miljoen' lag. The Citizens hebben naar verluidt een afkoopclausule van 150 miljoen euro in het contract van de international van Noorwegen laten opnemen. Haaland vertegenwoordigt een bedrag van 152,6 miljoen euro.

De enige Nederlander in de top tien is De Jong. De 25-jarige middenvelder verlengde in oktober 2020 zijn contract bij Barcelona met twee jaar, waarmee hij tot medio 2026 vastligt bij de Spaanse topclub. Barcelona nam daarnaast een afkoopsom van liefst vierhonderd miljoen euro op in het contract van De Jong. De veertigvoudig Oranje-international bezet volgens CIES een transferwaarde van 112,5 miljoen euro. De Nederlander is daarmee niet de hoogst genoteerde speler van Barcelona. Pedri moet ruim twintig miljoen euro meer kosten, met een waarde van 135,1 miljoen euro. De 19-jarige middenvelder tekende vorig jaar een nieuwe verbintenis in het Camp Nou waarmee hij tot medio 2026 vastligt bij Barcelona en een afkoopsom van één miljard euro in zijn contract heeft staan.

Donyell Malen en Matthijs de Ligt zijn de andere Nederlanders die in de lijst zijn terug te vinden. Antony is de enige voetballer uit de Eredivisie die een plek heeft bemachtigd in de top honderd. De 22-jarige Braziliaan bezet de 95ste plek met een transferwaarde van 51,2 miljoen euro. Antony ligt nog tot de zomer van 2025 vast in Amsterdam, dat begin 2020 maximaal 28,8 miljoen euro naar São Paulo overmaakte. Overigens deelde hetzelfde Franse bureau vorige maand een lijst van meest waardevolle spelers buiten de vijf beste Europese competities. Antony bezette in die lijst de tweede plek, vlak achter Darwin Núñez die een waarde van 71 miljoen vertegenwoordigt. Sébastien Haller sluit die top tien met een waarde van veertig miljoen euro.