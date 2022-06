Viertal Oranje Onder 19 betrokken bij ongeval; KNVB ‘enorm geschrokken’

Maandag, 6 juni 2022 om 15:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:55

Vier spelers en een staflid van Oranje Onder 19 zijn zondagavond rond 18.15 uur betrokken geweest bij een verkeersongeval, zo brengt de KNVB maandag naar buiten. Doelman Dani van den Heuvel, uitkomend voor Leeds United, moest naar het ziekenhuis worden gebracht om aan zijn verwondingen te worden geholpen. Hij heeft het kamp van Oranje inmiddels verlaten. De voetbalbond schrijft in het statement 'enorm geschrokken te zijn' van de gebeurtenis bij het jeugdelftal van Oranje.

Collega-international Gabi Caschili (PEC Zwolle) liep bij het verkeersongeluk een lichte hersenschudding op en de verdedigende middenvelder heeft het trainingskamp van Oranje Onder 19 ook verlaten, voegt de KNVB daaraan toe. "De andere inzittenden zijn ongedeerd gebleven. Volgens de inzittende spelers moesten ze uitwijken voor een auto. Belanghebbenden rondom de inzittenden zijn direct geïnformeerd over het verkeersongeluk." Om welke spelers het gaat is niet bekendgemaakt door de voetbalbond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gabi Caschili, rechts op de foto, heeft het trainingskamp van Oranje Onder 19 ook verlaten.

"De spelers van Oranje Onder 19 zijn momenteel in Nederland bij elkaar voor het EK-kwalificatietoernooi. De spelers en het staflid die ongedeerd zijn gebleven, blijven bij het team dat aanstaande dinsdag een interland speelt", zo besluit de KNVB maandag. In het EK-kwalificatietoernooi kwam Oranje Onder 19 reeds tweemaal in actie: van Servië werd met 1-2 verloren en tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen behaalde het elftal van bondscoach Bert Konterman een punt (1-1). Dinsdag volgt de laatste wedstrijd tegen Oekraïne, op Varkenoord in Rotterdam. Het EK vindt volgend jaar plaats in Slowakije.