Vice-captain Liverpool verlengt na woorden Klopp en imponerende rondrit

Maandag, 6 juni 2022 om 15:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:28

James Milner blijft Liverpool trouw. De verliezend Champions League-finalist brengt maandag namelijk officieel naar buiten dat de 36-jarige reserve-aanvoerder zijn aflopende contract op Anfield met een seizoen heeft verlengd. Milner is sinds 2015 verbonden aan Liverpool, dat de geroutineerde middenvelder destijds overnam van Manchester City.

"Ik ben erg blij dat ik nog een seizoen bij Liverpool blijf", jubelt Milner op de clubsite na het tekenen van het nieuwe contract bij the Reds. "Het voor deze club uitkomen heb ik nooit als iets normaals gezien en dat zal ik ook nooit doen. Een allesoverheersend gevoel voor mij, en van vitaal belang in het hele proces, was de overtuiging dat ik nog steeds een bijdrage kan leveren aan het elftal. De manager (Jürgen Klopp, red.) was duidelijk in wat hij voor ogen heeft en dat was een grote factor bij het verlengen van mijn contract."

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds ???? pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ — Liverpool FC (@LFC) June 6, 2022

De zeer ervaren Milner kijkt terug op een buitengewoon seizoen met Liverpool, ondanks het mislopen van de Engelse landstitel en de Champions League. De EFL Cup en FA Cup werden wel in de wacht gesleept door de grootmacht. "Afgelopen seizoen was buitengewoon, ook al had het niet het einde waar we op hadden gehoopt. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we daardoor allemaal nog hongeriger worden naar meer succes. Dat voelde ik na de rondrit door de stad (na de verloren Champions League-finale, red.) en dat speelde ook een rol in mijn besluitvorming. Dit is een unieke club. Ik kijk er nu al naar uit om met iedereen samen te zijn, het is een geweldige kleedkamer om deel van uit te maken", aldus de dankbare Milner.

Milner staat na zeven seizoenen op Anfield op 289 wedstrijden in het shirt van Liverpool, met 39 daarvan afgelopen seizoen. In de afgelopen jaren veroverde de controlerende middenvelder met de club de landstitel, de Champions League, de Europese Supercup, het WK voor clubteams, de FA Cup en de EFL Cup. Daarnaast staat Milner op 61 interlands voor Engeland. De routinier is sinds enige tijd de vice-captain, achter de eerste aanvoerder Jordan Henderson.

The Athletic wist onlangs nog te melden dat diverse clubs uit de Premier League Milner wilden overnemen, terwijl tevens een avontuur in de MLS lonkte. Desondanks kiest de middenvelder ondanks een salarisverlaging voor nog een jaar in Liverpool. Milner staat inmiddels op 588 wedstrijden in de Premier League. Alleen Frank Lampard (609), Ryan Giggs (632) en Gareth Barry (653) speelden nog vaker op het hoogste niveau in Engeland, De reserve-captain van Liverpool kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Manchester City, Newcastle United, Aston Villa en Leeds United.