Ajax hoort torenhoge vraagprijs voor Steven Bergwijn: 30 miljoen

Maandag, 6 juni 2022 om 14:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:51

Tottenham Hotspur laat Steven Bergwijn deze zomer niet voor een appel en een ei gaan. Transfermarktexpert Fabrizio Romano schrijft dat the Spurs zo'n dertig miljoen euro verlangen van Ajax om de 24-jarige aanvaller over te kunnen nemen. Dat is bijna twee keer zo hoog als het eerste bod van vijftien miljoen euro plus bonussen dat de Amsterdammers zouden hebben gedaan. Volgens Romano zijn er bovendien flink wat kapers op de kust voor Ajax.

De landskampioen probeert al sinds afgelopen winter om Bergwijn los te weken uit Noord-Londen.

Tottenham wees begin januari een bod van achttien miljoen euro van Ajax af. Bergwijn kwam niet veel later in een krankzinnige rollercoaster terecht door in een korte invalbeurt tegen Leicester City (2-3 winst) twee beslissende goals in blessuretijd te maken. Antonio Conte benadrukte vervolgens nogmaals dat Bergwijn niet mocht vertrekken en zette de Oranje-international in de basis tegen Chelsea. Uiteindelijk zou hij echter slechts 140 minuten in actie komen in het restant van het seizoen.

Tottenham want around €30m to let Steven Bergwijn leave this summer. Ajax are working on it with an official proposal, still waiting to reach an agreement with Spurs. ?? #THFC There are many clubs interested in Bergwijn - but Ajax are on it since January. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2022

Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars was bereid om met min of meer gegarandeerde bonussen tot 22 miljoen euro te gaan. Het bleek niet genoeg voor Tottenham, dat toen nog minimaal 25 miljoen euro verlangde voor de buitenspeler. Uiteindelijk liepen de onderhandelingen stuk en bleef het voor Ajax qua winteraanwinsten bij Brian Brobbey en Mohamed Ihattaren. Dat Ajax de hoop niet heeft opgegeven blijkt nu andermaal. Volgens Romano is het een kwestie van tijd voordat de Amsterdammers met een vervolgbod komen.

Bergwijn zelf heeft in ieder geval zijn zinnen gezet op een vertrek, zo gaf de uitblinker van het Nations League-duel tussen Nederland en België (1-4 winst) aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. "In de winter mocht ik niet weg bij Spurs en toen heb ik geen problemen gemaakt. De laatste maanden werd er nauwelijks naar mij omgekeken daar. Nu wil ik ergens wekelijks spelen. Het gaat om mijn situatie nu, dat moet anders." Of zijn vervolgbestemming Ajax zal zijn, liet Bergwijn nog in het ongewise. "Ik ben nu bij Oranje en daarna gaan we kijken. Maar ik wil nu weg bij Spurs, dat is duidelijk."