Guardiola zorgt ervoor dat Aké deze zomer koste wat kost bij City wil blijven

Maandag, 6 juni 2022 om 13:19 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:48

Nathan Aké wil vechten voor zijn plek bij Manchester City en heeft hoge verwachtingen van zichzelf voor komend seizoen. De Nederlander mag volgens The Times deze zomer bij een goed bod vertrekken bij the Citizens, maar mikt zelf op een langer verblijf. “Een basisplaats komend seizoen bij City is reëel”, zo luiden de ambitieuze woorden van Aké, die zeer te spreken is over de kwaliteiten van Josep Guardiola.

Aké kwam afgelopen seizoen in 27 officiële wedstrijden in actie voor de ploeg van Guardiola; veel meer dan in het seizoen 2020/21, waarin hij slechts in tien officiële wedstrijden in actie kwam. De 27-jarige Nederlander kijkt dan ook tevreden terug op het afgelopen jaar in Engeland. “Ik denk dat vorig seizoen echt het eerste seizoen was dat ik echt gewoon honderd procent aanwezig was en heb ik ook gewoon veel meer wedstrijden gespeeld dan het seizoen ervoor", zegt hij in gesprek met de NOS. "Dus je merkt wel verbetering in hoe je speelt. Ik voelde me lekker. Ik wil volgend seizoen gewoon nog meer proberen te pushen en nog meer proberen om voor die plek te gaan.”

Aké is duidelijk als hem wordt gevraagd of er momenten zijn dat hij denkt dat het beter is om te vertrekken bij City. “Nee, op dit moment nog niet. Ik denk dat het vorig jaar gewoon heel ongelukkig was met blessures op verkeerde momenten, lange blessures. Dus dat jaar tel ik niet echt mee voor mezelf”, aldus Aké, die hoge verwachtingen van zichzelf heeft voor komend seizoen. “Of ik het gevoel heb dat een basisplaats reëel is? Ja natuurlijk, ik denk dat je die intentie moet hebben. Je kan niet met de intentie het seizoen ingaan door te denken dat je niet gaat spelen. Dit seizoen heb ik al veel meer gespeeld en ik ga er alles aan doen om volgend jaar nog meer te spelen.”

Guardiola was half april nog uiterst lovend toen hem naar Aké werd gevraagd. "Hij is zó betrouwbaar", zo zei de Spanjaard op een persconferentie. "Als je je in je leven gedraagt zoals hij doet, speel je altijd goed. Hij is altijd vrolijk en bezig anderen te helpen. Hij is een uitzonderlijk persoon. Hij krijgt nu de minuten die hij verdient en hij heeft het goed gedaan." Aké is eveneens dolblij met Guardiola als zijn trainer en prijst diens kwaliteiten. "Het tactische element, hoe hij de wedstrijden voorbereidt en elke wedstrijd toch weer iets anders doet omdat een tegenstander zo of zo speelt en de ruimtes dus ergens anders liggen, dat vind ik mooi om te zien. Die kleine details."

Aké werd twee jaar geleden voor circa 45 miljoen euro door Manchester City overgenomen van Bournemouth. De verdediger moet het onder trainer Guardiola ondanks zijn 27 wedstrijden van afgelopen seizoen voornamelijk doen met een reserverol. Sinds zijn overstap van Bournemouth kwam Aké tot veertig officiële wedstrijden voor the Citizens. Het afgelopen seizoen lukte het hem opnieuw niet om uit te groeien tot basisspeler, al maakte hij meer minuten dan het seizoen ervoor. Guadiola deed een beroep op de verdediger tijdens veertien Premier League-duels, waarin hij goed was voor twee goals. In het Nederlands elftal staat de teller inmiddels op 25 officiële wedstrijden en 3 doelpunten.