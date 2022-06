Vincent Janssen gaat vlak voor Oranje-rentree nog even flink los op trouwerij

Maandag, 6 juni 2022 om 13:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:04

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het huwelijk van Vincent Janssen is een feit. De 27-jarige aanvaller van Monterrey gaf zondag in Santa Barbara, Californië zijn jawoord aan partner Talia. Joris van Overeem, teamgenoot van Janssen in zijn successeizoen bij AZ, was aanwezig en deelt op Instagram een foto van het pasgetrouwde stel. Tommy St. Jago heeft het liever over de klederdracht van Van Overeem dan over Janssen. "Strak in pak gap", reageert de verdediger van FC Utrecht. "Gruwelijk!", vindt Robert Mühren. Ook plaatste een gast van Janssens bruiloft een filmpje waarop de spits op de schouders gaat van een van de overige genodigden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De trouwerij van Janssen kwam extra in de schijnwerpers te staan door het feit dat hij voor het eerst in vijf jaar weer opgeroepen werd voor het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met België, Wales en Polen. De zeventienvoudig international sprak daarop met bondscoach Louis van Gaal af dat hij na zijn huwelijk zou aansluiten. Janssen arriveert komende dinsdag in Nederland, waarop hij een individueel trainingsprogramma af gaat werken. Daardoor zit hij nog niet bij de selectie voor het duel met Wales in Cardiff woensdag, maar kan Van Gaal wel over hem beschikken in De Kuip tegen Polen op 11 juni.

De oproep van Janssen kwam de bondscoach op veel vraagtekens te staan, gegeven zijn povere cijfers van het afgelopen seizoen. De spits scoorde slechts 3 keer in 29 optredens voor Monterrey. "Het gaat erom dat ik zo'n type spits wil zien in het Nederlands elftal", reageerde Van Gaal afgelopen week. "De vorige keer dat hij in Oranje speelde heeft hij het heel goed ingevuld. Ik heb de laatste drie wedstrijden van hem in Mexico op beeld aanschouwd, en hij deed dingen, waarvan ik denk: ja, dat is een spits. Dat hij ging trouwen wisten wij toen nog niet, dat moest hij ons wel vertellen toen we hem belden. Ik vind dat hij mag trouwen, ik vind ook dat hij de bruidsnacht goed mag doorbrengen met zijn lieve vrouwtje. Daar mag hij van uitrusten, en dan komt hij 7 juni. Ik ben een heel normaal iemand, die ook van die menselijke kantjes waardeert", sloot Van Gaal karakteristiek af.