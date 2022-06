Messi onder lof bedolven in Argentinië, maar zijn vrouw heeft andere ideeën

Maandag, 6 juni 2022 om 12:31 • Tom Rofekamp

Lionel Messi zette zondagavond een prestatie van wereldformaat neer door met vijf doelpunten Estland eigenhandig op te rollen (5-0). Met zijn vijfklapper was de zevenvoudig Ballon d'Or de eerste Argentijn in tachtig jaar die zo vaak het net wist te vinden in één duel. De media in zijn geboorteland zijn dan ook op zijn zachtst gezegd lyrisch over Messi; zijn vrouw Antonela Roccuzzo is echter met andere dingen bezig dan de prestaties van haar man.

"Lionel Messi, de jongen die nooit stopt met spelen", kopt de Argentijnse krant Clarín over de wedstrijd van de steraanvaller, waarin hij tekende voor zijn 82ste, 83ste, 84ste, 85ste en 86ste interlandgoal. "Eén, twee, drie, vier en vijf. De man met nummer tien, die al de hoofdrolspeler was tegen Italië, trakteerde zichzelf op een geweldig doelpunten buffet. De Messi-voetbalshow in zijn puurste vorm laat 'de droom van Qatar' meer dan ooit levend worden."

La Nación is nog heel wat poëtischer in zijn bewoordingen. "Ondertussen heeft Messi in de kleuren van de Argentijnse nationale ploeg de barrière van honderd goals doorbroken", wijst de krant eveneens op de goals van de recordinternational in de vertegenwoordigende jeugdelftallen. Fabelachtige cijfers. Hij herschrijft de geschiedenis wanneer iedereen denkt dat er geen blanco pagina's meer staan. Messi maakte de generale voor het WK een tsunami. Een onbeduidend vriendschappelijk potje werd onvergetelijk."

In Frankrijk focuste men zich vooral op de vergelijking tussen Messi's cijfers bij zijn club Paris Saint-Germain en die bij het nationale team. "Een performance die de PSG-supporters hoop geeft", concludeerde Le Parisien. "Als uithangbord van de transferperioden afgelopen seizoen liet Messi met zijn zes kleine goals in de Ligue 1 nooit zijn ware gezicht zien in het roodblauwe tenue." L'Équipe rakelt op dat Messi slechts eenmaal eerder vijf doelpunten in één wedstrijd wist te maken: namens Barcelona tegen Bayer Leverkusen, in 2012 (7-1 winst).

De grootste dissonant in het parket aan reacties? Messi's bloedeigen vrouw. Roccuzzo reageerde op plagerige wijze onder de Instagram-post van haar man, die hij online zette na zijn historische optreden. "Het is klaar! Nu naar huis komen ??????", luidt de boodschap.