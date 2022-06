Man van vele miljoenen moet ondanks acht goals toch terug naar Ajax

Maandag, 6 juni 2022 om 12:54 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:54

Hassane Bandé keert definitief terug bij Ajax na zijn verhuurperiode bij NK Istra 1961. De 23-jarige buitenspeler kwam de afgelopen anderhalf jaar uit voor de Kroatische club en kende afgelopen seizoen prima cijfers met 7 doelpunten in 28 wedstrijden. In 2017 legde Ajax nog circa acht miljoen euro neer voor de buitenspeler, die mede wegens zwaar blessureleed nog geen minuut in het eerste elftal van de regerend landskampioen speelde.

Bandé verliet ruim vier jaar geleden het Belgische KV Mechelen voor een avontuur in Amsterdam. Waar hij in België met 12 doelpunten in 27 officiële wedstrijden veel indruk maakte, is zijn periode bij Ajax tot dusverre nog geen succesvolle gebleken. De twintigvoudig international van Burkina Faso, afgelopen vrijdag nog trefzeker voor zijn land in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kaapverdië (2-0), raakte vlak na zijn komst in Amsterdam zwaar geblesseerd. Bandé scheurde in de voorbereiding op het seizoen 2018/19 de binnenband van zijn enkel af en brak daarnaast zijn kuitbeen. Of hij het komende seizoen een kans krijgt van Alfred Schreuder of dat de Amsterdammers Bandé deze zomer liever verkopen is nog niet bekend.

Bij NK Istra kijken ze met een goed gevoel terug op Bandé's tijd in Kroatié. De Burkinees scoorde in zijn eerste halve seizoen één doelpunt in twintig officiële wedstrijden, maar liet zich afgelopen seizoen met 7 doelpunten en 2 assists over 31 duels over alle competities meer zien. NK Istra neemt op Instagram afscheid van Bandé. “Hassane Bandé is geen speler meer van Istra. Hassane kwam bij het team van Ajax vandaan, waarnaar hij terugkeert, en maakte dit seizoen maar liefst zeven doelpunten en twee assists. Veel succes verder!”

Bandé kijkt vooralsnog met gemengde gevoelens terug op zijn periode tot dusverre bij Ajax. De Burkinees hoopte na zijn blessure op een kans in het eerste, maar kreeg die naar eigen zeggen niet. “Al na één helft in een oefenwedstrijd gooide Ten Hag me uit de kleedkamer en stuurde hij me naar de beloften”, zo vertelde Bandé in maart tegenover het Gazet van Antwerpen. “Mentaal werd ik aan mijn lot overgelaten. Ik heb mijn situatie proberen aan te kaarten, maar kreeg geen antwoord. Volgens Marc Overmars (destijds technisch directeur, red.) was het een keuze van de coach waar ik me moest bij neerleggen.”

“Carel Eiting, die net als ik net terugkwam uit een zware blessure, mocht wel gewoon bij de A-kern blijven", vervolgde Bandé. "Dan ga je jezelf afvragen of er misschien toch iets meer meespeelde. Racisme? Ik heb het nooit openlijk ervaren, maar ik heb er wel aan gedacht, ja”, zo stelt Bandé vraagtekens bij de manier van handelen door Ajax. “Ik heb gewoon nooit een eerlijk antwoord gekregen op de vraag waarom ik geen kansen meer kreeg.” Bandé was overigens wel te spreken over de opvolger van Overmars. “Klaas-Jan Huntelaar is me vorige week komen opzoeken in Kroatië om een wedstrijd van mij te bekijken. Een teken van respect, wat ik miste bij Overmars.”