Tim Krul haakt geblesseerd af bij Oranje; Van Gaal roept Kjell Scherpen op

Maandag, 6 juni 2022 om 11:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:39

Tim Krul heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De goalie van Norwich City liep een blessure af in de voorbereiding op het duel met Wales van komende woensdag en moet noodgedwongen afhaken. Bondscoach Louis van Gaal heeft Kjell Scherpen opgeroepen als zijn vervanger. De 22-jarige goalie was eigenlijk mee met Jong Oranje, maar mag nu aansluiten bij de A-selectie.

Scherpen stond afgelopen vrijdag nog onder de lat bij de afgetekende 0-3 overwinning van Jong Oranje op de leeftijdsgenoten van Moldavië. De doelman van Brighton & Hove Albion speelde in totaal al vijftien wedstrijden voor het team van bondscoach Erwin van de Looi, wat vermoedelijk de aanleiding is geweest voor Van Gaal om hem bij 'het grote Oranje' te halen. Scherpen traint vandaag al mee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De geblesseerd afgehaakte Krul was normaliter derde keus onder Van Gaal, na Jasper Cillessen en Mark Flekken. De kans op een debuut voor Scherpen lijkt dan ook onaannemelijk. De voormalig doelman van FC Emmen en Ajax speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis voor KV Oostende, waar hij in totaal tot zes wedstrijden kwam. De Belgische media herinneren zich nog vooral het duel met Club Brugge (1-3 verlies), waarin Scherpen driemaal opzichtig blunderde.

Vincent Janssen

Naast Scherpen sluit ook Vincent Janssen binnen afzienbare tijd aan bij het Nederlands elftal. De kersverse bruidegom arriveert komende dinsdag in zijn geboorteland, waar hij een aangepast trainingsprogramma zal volgen. Daardoor kan Van Gaal woensdag in Cardiff nog geen beroep doen op Janssen. Bij het duel in De Kuip tegen Polen zaterdag kan de zeventienvoudig international na vijf jaar zijn rentree in Oranje gaan maken.