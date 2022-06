Van Hanegem applaudisseert voor woorden Depay: ‘Een persoonlijkheid’

Maandag, 6 juni 2022 om 11:13 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 11:23

Willem van Hanegem heeft zijn waardering uitgesproken voor de woorden die Memphis Depay over Georginio Wijnaldum naar buiten bracht. De aanvaller gaf vorige week voor de camera van de NOS aan dat hij zich niet kan vinden in de keuze van Louis van Gaal om Wijnaldum niet in zijn selectie op te nemen voor de Nations League-wedstrijden met België, Wales en Polen. “Daar stond een persoonlijkheid”, zo laat Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad zijn licht schijnen over de woorden van Depay.

Oranje veegde afgelopen vrijdag België met liefst 4-1 van de mat en kon na afloop op veel complimenten vanuit het binnen- en buitenland rekenen, maar Van Hanegem is minder euforisch over de behaalde uitzege. “Oranje deed het prima, maar de bondscoach zal zijn ogen toch ook niet sluiten voor het erbarmelijke niveau dat de Belgen op de mat legden? Die waren zo ontzettend slecht. En dat in aanloop naar de wedstrijd hun sterspeler Kevin De Bruyne hardop zei dat de Nations League hem niets kon schelen, dat was in de Belgische kleedkamer blijkbaar iets dat bij meer spelers leefde.”

Van Hanegem zag ook bij andere toplanden die teleurstelden in de Nations League veel spelers rondlopen die liever wat anders waren gaan doen, maar noemt Oranje als een van de weinige uitzonderingen daarin. “Ik zag overal spelers lopen die liever nu vrij hadden gekregen en dat is best begrijpelijk. Oranje straalt dat helemaal niet uit en dat zegt ook iets. Ze zijn gretig. Dat vond ik overigens niet alleen op het veld, maar ook daarnaast”, zo maakt De Kromme een bruggetje naar Depay. “Hoe Memphis het opnam voor Georginio Wijnaldum, daar stond een persoonlijkheid die zich er niet makkelijk vanaf wilde maken. Van Gaal zei: ‘Ja, er werd naar gevraagd'. Dat sloeg nergens op.” Depay liet weten dat hij ‘Wijnaldum zou oproepen als ik bondscoach was’.

Ook de woorden van Noa Lang, die vorige week veel ophef veroorzaakte met zijn teksten in een interview met Het Laatste Nieuws, kunnen op goedkeuring van Van Hanegem rekenen. "Ik heb het Belgisch voetbal heet gemaakt. Zo denk ik oprecht. Geloof mij nou maar: België gaat mij missen als ik weg ben. Ik heb jullie voetbal kleur gegeven”, zei Lang. "Die gozer zegt echt wat hij denkt', reageert Van Hanegem. "Daar vielen we deze week allemaal overheen, maar dit is toch altijd beter dan je maar verschuilen, indekken en nep zijn? Ik vond het allemaal niet zo vreselijk spannend wat die jongen zei hoor. Kijk, je moet geen 23 Noa Langs bij je hebben op een eindronde, maar ééntje kan best. Hij legt de lat hoog, is overtuigd van zichzelf. Dan moet je ook presteren, anders krijg je de volle laag terug."