Spel is op de wagen: Liverpool wijst eerste bod op Mané resoluut van de hand

Maandag, 6 juni 2022 om 09:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:55

Liverpool heeft een openingsbod van Bayern München op Sadio Mané afgewezen, zo meldt The Times. Het openingsbod zou circa 24,5 miljoen euro bedragen. De dertigjarige aanvaller heeft nog een contract tot medio 2023 bij Liverpool, maar Bayern hoopt Mané komende zomer te verleiden tot een overstap naar de Bundesliga.

Volgens The Times gaat het om een bod van 24,5 miljoen euro, inclusief 5,5 miljoen euro aan bonussen. Liverpool heeft het openingsbod echter direct naar de prullenbak verwezen. the Reds zetten in op een transfersom van vijftig miljoen euro en zouden eerst een geschikte vervanger willen vinden voor ze akkoord gaan met een verkoop. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat een persoonlijk akkoord tussen Mané en Bayern geen problemen moeten opleveren en dat de clubs de komende dagen opnieuw met elkaar in gesprek gaan.

Bayern werd dit seizoen in de kwartfinale van de de Champions League verrassend uitgeschakeld door Villarreal en wil volgend seizoen sterker voor de dag komen in het miljardenbal. Nadat Bayern twee weken geleden voor de tiende keer op rij kampioen is geworden van de Bundesliga, heeft het voor volgend seizoen als doel om weer 'de Cup met de Grote Oren’ te winnen. Mané is na de komst van Mazraoui de tweede speler die de club uit Beieren met die missie moet helpen. De aanvaller is bezig aan zijn zesde seizoen bij Liverpool ligt nog maar een jaar vast.

Mané toonde zaterdagavond eens te meer zijn klasse, toen hij zich dankzij een hattrick tegen Benin (3-1) tot topscorer aller tijden van Senegal wist te kronen. Mané is met zijn drie treffers tegen Benin Henri Camara voorbijgestreefd en is nu de meest scorende Senegalees in de geschiedenis van het internationale voetbal. Voorafgaand aan het kwalificatieduel stond Mané op 29 doelpunten voor zijn land, waarmee hij op gelijke hoogte stond met Camara, die het shirt van de Leeuwen van Teranga tussen 1999 en 2008 vertegenwoordigde.