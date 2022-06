Haaland onthult aanvaring: ‘Hij noemde mij een hoer en zou mijn benen breken’

Maandag, 6 juni 2022 om 08:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:45

Erling Braut Haaland maakte zondagavond zijn status als sterspeler van Noorwegen eens te meer waar door tijdens het Nations League-duel met Zweden (1-2) beide treffers voor zijn rekening te nemen. De kersverse aanwinst van Manchester City deed na afloop een boekje open over een aanvaring met zijn directe tegenstander Alexander Milosevic.

Dankzij de zege op Zweden en de treffers van Haaland is Noorwegen nog foutloos tijdens de nieuwe Nations League-campagne. De 21-jarige aanvaller vierde zijn doelpunten met zijn vinger op zijn mond, waarmee hij het thuispubliek in de in de Friends Arena het zwijgen op wilde leggen. Haaland werd een kwartier voor tijd onder een striemend fluitconcert gewisseld.

Haaland botste tijdens de wedstrijd ook al met de Zweedse AIK-verdediger Milosevic, die tevergeefs probeerde om hem uit de tent te lokken. “Eerst noemde hij me een hoer. Ik kan gerust zeggen dat ik dat niet ben”, zei de Noorse doelpuntenmachine met een lach tegenover TV2. “Toen zei hij dat hij mijn benen zou breken. Een minuut later scoorde ik, dat was mooi.” Haaland haalde uiteindelijk zijn gram door zijn tweede treffer in het gezicht van Milosevic te vieren.

De aantijgingen van Haaland werden echter door Milosevic zelf ontkend. “Het is nogal onbeleefd om zoiets te suggereren, want ik spreek en versta geen Noors en hij spreekt geen Zweeds. Ik spreek geen Engels op het veld, dus het is bijzonder dat ik zulke dingen tegen Haaland zou hebben gezegd.”