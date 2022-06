Van Halst: ‘De vraag was of hij het in een topinterland kon volbrengen’

Maandag, 6 juni 2022 om 00:09 • Tom Rofekamp

Jan van Halst vindt Steven Berghuis het belangrijkste element in de galavoorstelling van het Nederlands elftal tegen België (1-4 winst). Bondscoach Louis van Gaal stelde de Ajacied - die van huis uit aanvaller is - in een controlerende rol op het middenveld op naast Frenkie de Jong, wat verrassend goed uitpakte. Van Halst had nog zo zijn twijfels of Berghuis zich ook op topniveau staande zou houden, maar die zijn na vrijdagavond weggenomen.

Presentator Bas van Veenendaal vraagt Van Halst bij Ziggo Sport naar de uitblinker van afgelopen zaterdag. De analist noemt direct de naam van Berghuis, wiens kwaliteiten voor het duel met België nog niet onbetwist waren in huize Van Halst. "We kennen Berghuis als flegmatieke rechtsbuiten bij Feyenoord. Bij Ajax is dat al veranderd, daar stond hij ook op het middenveld. Dat kon-ie wel, maar of hij het ook in zo'n topinterland kon volbrengen?"

Berghuis deed de twijfel compleet teniet. "De verrassing zat hem eigenlijk in dat hij heel vaak inzakte", zag Van Halst. "Hij kwam vaak naast Frenkie de Jong, daar had België heel veel moeite mee. Je zag ze steeds zoeken. Als Berghuis op die positie komt, kan hij met links steeds schitterende passes geven op Memphis. Ik vond dat ook een van de mooiste passes van de wedstrijd", verwijst Van Halst naar de assist van Berghuis op de 0-2.

"Maar dan denk je: da flegmatieke, verdediigt hij dan wel mee? Want dat moet af en toe gewoon als je op het middenveld staat", vervolgt Van Halst. "Hij deed dat con-ti-nu. Hij was zowel verdedigend, als inzakkend, als creatief naar voren toe echt de man van de wedstrijd." Berghuis werd afgelopen zomer door Ajax binnengehaald als concurrent voor Antony op de rechtsbuitenpositie, maar werd al gauw door Erik ten Hag gebruikt op de nummer tien-positie. Uiteindelijk werd Berghuis - zelfs gedeeltelijk vanwege een blessure van Antony - slechts 10 van zijn 46 duels over alle competities als rechtsbuiten gebruikt.