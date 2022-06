Tadic bekroont invalbeurt direct; Haaland stemt Manchester City tevreden

Zondag, 5 juni 2022 om 23:24 • Tom Rofekamp

Dusan Tadic heeft zondagavond niet lang nodig gehad om zijn klasse te tonen. De captain van Ajax én het nationale team van Servië begon verrassend genoeg op de bank in het Nations League-duel met Slovenië, maar had elf minuten na zijn invalbeurt al een assist te pakken. Dat werden er uiteindelijk twee, in een zege die uit zou lopen tot 4-1. In dezelfde groep (Groep 4, League B) nam Erling Braut Haaland de gehele Noorse doelpuntenproductie voor zijn rekening in de gewonnen krachtmeting met Zweden: 1-2.

Servië - Slovenië 4-1

Halverwege de eerste helft opende topschutter Aleksandar Mitrovic - afgelopen seizoen in de Championship goed voor 43 (!) goals - de score. De spits verzilverde een rebound met het hoofd. Nog geen zes minuten trokken de Slovenen de stand gelijk. Benjamin Sesko legde een hoge pass van achteruit in één keer klaar voor de wegsprintende Petar Stojanovic, die doelman van de Serven Predrag Rajkovic met een fraaie lob verschalkte: 1-1. Na rust kwam Tadic binnen de lijnen.

De Ajacied legde de bal uit een hoekschop op het hoofd van Sergej Milinkovic-Savic, die de Serven weer op voorsprong kopte. Vijf minuten voor tijd stelde Servië de zege pas écht veilig. Weer was het een doelpunt met het hoofd; Luka Jovic was de maker. In de tweede minuut van de extra tijd werd het zelfs nog 4-1. Tadic vond met een steekbal Nemanja Radonjic, die met een bekeken schuiver Jan Oblak versloeg.

Tadic mocht aan de rust invallen en bedankt meteen met een assist ??

Hij schildert de bal op het hoofd van Milinkovic-Savic en zo staat Servië weer op voorsprong: 2-1 ??#ZiggoSport #NationsLeague #SRBSVN pic.twitter.com/xWifdAu2US — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 5, 2022

Zweden - Noorwegen 1-2

Alle ogen in de confrontatie tussen de twee buurlanden waren gericht op Haaland, die in de eerste speelronde al verantwoordelijk was geweest voor de winnende treffer tegen Servië: 0-1. Ook nu nam de kersverse aankoop van Manchester City de voltallige Noorse productie voor zijn rekening. Ex-middenvelder van sc Heerenveen Morten Thorsby ging over het been bij Emil Krafth, waardoor Haaland mocht aanleggen voor een strafschop. Keeper Robin Olsen zat in de goede hoek, maar kon de inzet van het toptalent niet stoppen: 0-1. De Friends Arena in Stockholm moest tot twintig minuten voor tijd wachten op de volgende treffer. Ditmaal zat Joakim Nilsson helemaal mis bij een gekopte pass van Alexander Sorlöth, waarmee hij Haaland in stelling bracht. De spits schoot knap raak in de verre hoek voor de 0-2. De aansluitingstreffer van Anthony Elanga in extremis kwam te laat om het Noorwegen nog moeilijk te kunnen maken.