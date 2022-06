Ronaldo laat zien waarom hij nog altijd onmisbaar is; Gavi onttroont Ansu Fati

Zondag, 5 juni 2022 om 22:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:43

Cristiano Ronaldo heeft zondagavond op de best mogelijke wijze revanche genomen op zijn reserverol van afgelopen donderdag. In het Nations League-duel met Zwitserland was de steraanvaller persoonlijk verantwoordelijk voor de tweede en derde treffer in een afgetekende 4-0 zege. Daarmee verstevigt de Portugees zijn positie van internationaal topscorer aller tijden: Ronaldo staat nu op 117 treffers. In dezelfde groep ging Spanje bijna pijnlijk onderuit tegen Tsjechië, maar la Roja wist op de valreep een 2-2 gelijkspel uit het vuur te slepen.

Portugal - Zwitserland 4-0

De Zwitsers dachten in de zevende minuut op voorsprong te komen. Na een kopduel tussen Pepe en Fabian Schär kwam de bal terecht bij Haris Seferovic, die van dichtbij scoorde. Uit een check van de VAR bleek echter dat Schär hands had gemaakt, waardoor er een streep ging door zijn doelpunt. De Zwitserse verdediger trok even later aan de noodrem net buiten zijn eigen strafschopgebied om zo Otávio de doorgang te beletten. Het leverde hem een gele kaart op en Portugal een vrije trap. De vrije trap van Cristiano Ronaldo werd gestopt door doelman Gregor Kobel, maar in de rebound wist Carvalho van dichtbij alsnog de 1-0 aan te tekenen.

De jongste doelpuntenmaker OOIT van La Furia Roja ?? Gavi legt de bal in de verste hoek en neemt zo het record over van Ansu Fati: 1-1 ??#ZiggoSport #NationsLeague #CZEESP pic.twitter.com/fq6B3CrNP6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 5, 2022

Daar is 'ie weer: ??????! ?????? Cristiano Ronaldo met zijn tweede treffer van de avond ??#ZiggoSport #NationsLeague #PORSUI pic.twitter.com/tPn0M7zhW9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 5, 2022

Portugal was na 34 minuten spelen dicht bij verdubbeling van de voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Ronaldo Otávio via een Zwitserse voet maar net naast. Desondanks kreeg het thuisland geen hoekschop toegekend. Een minuut later was het wel raak. Bruno Fernandes wist de bal met een tackle nog mee te geven aan Diogo Jota, die uit de draai Ronaldo wist te bereiken. De 37-jarige aanvaller knalde de bal vervolgens onberispelijk in de linkerhoek: 2-0. Enkele minuten later wist de ontketende Ronaldo opnieuw het net te vinden. Jota werd nog gestuit door Kobel, maar in de rebound en van dichtbij was de Portugese vedette trefzeker: 3-0. Ronaldo had met een hattrick de kleedkamer kunnen ingaan, maar kort voor rust schoot hij net naast, na een goede voorzet vanaf de zijkant van João Cancelo.

Vlak na de onderbreking werd er opnieuw een treffer van Portugese kant afgekeurd. Wéér was Ronaldo het eindstation, maar Otávio bevond zich in buitenspelpositie tijdens de aanval. Ronaldo's hattrick bleef uit; wél werd de marge nog opgeschroefd naar vier. Bernardo Silva en João Cancelo combineerden in een heus 'Manchester City'-onderonsje richting een uitbraak van laatstgenoemde. Kobel zat volledig mis, waardoor Cancelo voor open doel kon binnentikken: 4-0.

Tsjechië - Spanje 2-2

De Spaanse formatie kende een dramatische start van de ontmoeting in Praag. In de vierde minuut wist Jan Kuchta de buitenspelval te ontlopen, waarna de aanvaller de bal breed legde op Jakub Pesek. De vleugelaanvaller van Sparta Praag kon bij de tweede paal binnentikken langs de kansloze Unai Simón: 1-0. Spanje rechtte de rug en zocht na de vroege tegenvaller de aanval op. Pablo Sarabia was na 26 minuten spelen dicht bij de gelijkmaker, maar het schot van de rechtsbuiten ging helaas voor hem net naast. In de derde minuut van blessuretijd wist Spanje de stand gelijk te trekken. Gavi werd op maat bediend door Rodri en de middenvelder van Barcelona was trefzeker met een knal in de hoek: 1-1. Gavi is met 17 jaar en 304 dagen de jongste doelpuntenmaker van Spanje ooit. Het record was tot nu toe in handen van ploeggenoot Ansu Fati: 17 jaar en 311 dagen.

Waar Spanje nadrukkelijk op zoek ging naar de voorsprong, waren het toch weer de Tsjechen die de stand richting hun voordeel stuwden. Daarvoor mocht Vaclav Cerny bedankt worden. De aanvaller van FC Twente gaf een splijtende pass op Jan Kuchta, die Simón met een fraaie chip verschalkte: 2-1. Opnieuw zette Tsjechië het op een verdedigen; een tactiek die het team van Luis Enrique na negentig minuten bijna te machtig bleek. Íñigo Martínez wist in de slotminuut echter toch nog een punt veilig te stellen met een kopbal die nog maar nét over de lijn ging.