Lionel Messi heeft geen rem meer bij nationale team en scoort vijf(!)maal

Zondag, 5 juni 2022 om 21:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:53

Lionel Messi heeft zondagavond wederom de show gestolen bij Argentinië. Na zijn eersteklas performance in de Finalissima tegen Italië (0-3 winst) kreeg de 34-jarige aanvaller ook alle ogen weer op zich gericht in het vriendschappelijke duel met Estland, door alle vijf (!) de treffers op zich te nemen een afgetekende 5-0 zege. Het staat in schril contrast met het spel van Messi bij zijn club Paris Saint-Germain, waar hij afgelopen seizoen zijn piekvorm eigenlijk nooit wist te vinden.

In minuut acht was het voor het eerst raak voor Argentinië. Germán Pezzella was weg en werd op onjuiste wijze een halt toegeroepen door Matvei Igonen: strafschop. Messi ging achter de bal staan en liet de haast aan de doellijn vastgelijmde sluitpost vissen met een geplaatste knal. Argentinië was al heer en meester en bleef onder aanvoering van Messi maar komen op Estse helft. De zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar verzuimde even voor rust aanvankelijk nog de marge naar twee te vergroten na een één-twee met Ángel Correa, maar deed dit niet veel later alsnog.

Messi werd compleet over het hoofd gezien door de Estse verdediging toen Aljeandro Gómez oprukte richting strafschopgebied. De middenvelder van Sevilla kon zijn teamgenoot in de loop aanspelen en zag deze met een hooggeplaatst schot de 2-0 noteren. Twee minuten na de thee had Messi zijn (net niet loepzuivere) hattrick te pakken. Argentinië combineerde fraai om de vijandige zestien heen en kreeg de bal bij de mee opgekomen Nahual Molina. De back vond Messi, die goed voor zijn tegenstander kwam en binnentikte: 3-0. Maar de Messi-show was nog lang niet ten einde.

Lionel Messi cette saison en Ligue 1 : 6???? Lionel Messi ce soir : 5???? ?????? pic.twitter.com/5W46vjLJY3 — BeFoot (@_BeFoot) June 5, 2022

Twintig minuten voor tijd zette de steraanvaller zichzelf nog maar eens op de kaart voor Ballon d'Or-winst, door handig gebruik te maken van een voordeelsituatie. Waar Estland dacht dat het spel stilgelegd zou worden, liet de scheidsrechter gewoon doorspelen. Messi kon daardoor op Igonen af, die hij slinks uitkapte en versloeg met zijn zwakkere rechterbeen: 4-0. Het was en bleef Messi's avond. De Argentijns recordinternational zette zelf een aanval op en zag deze via tal van bekende en onbekende lichamen toch weer voor zijn voeten belanden. Messi schoof bekeken binnen en schroefde zijn totaal voor zijn land op naar 86 treffers. Het laatste kwartier werd Igonen met rust gelaten.

De avond kreeg ondanks de glansrol van Messi ook een gouden randje voor Marcos Senesi. De verdediger van Feyenoord mocht (nadat hij buiten de selectie was gelaten voor de Finalissima) zijn interlanddebuut maken na 62 minuten, als vervanger van Lisandro Martínez. Nicolás Tagliafico maakte geen deel uit van de selectie, daar hij woensdag nog aan het startsignaal verscheen.