Jan van Halst werd ‘woedend’ door optreden Frenkie de Jong tegen België

Zondag, 5 juni 2022 om 21:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:14

Jan van Halst werd naar eigen zeggen 'woedend' door het optreden van Frenkie de Jong tegen België zondagavond. Niet omdat de 25-jarige middenvelder tijdens de afgetekende 1-4 zege van het Nederlands elftal zo beroerd speelde - integendeel zelfs. Van Halst vindt dat Louis van Gaal De Jong wél goed in zijn kracht gebruikt, maar dat men daar volledig in tekortschiet bij zijn club Barcelona. De analist adviseert de nummer twee van afgelopen LaLiga-seizoen om een goed voorbeeld uit Oranje te trekken.

"Ik heb me gestoord aan Frenkie de Jong", begint Van Halst nog op enigszins verwarrende wijze op Ziggo Sport. De oud-prof klaart de lucht echter al gauw, bij het zien van het verbaasde gezicht van presentator Bas van Veenendaal. "Wij volgen natuurlijk Barcelona, daar is het bijna teleurstellend. Ik kreeg bijna medelijden met hem. Als je hem nu ziet spelen bij het Nederlands elftal, dat is toch fantastisch? Nee, ik heb me meer gestoord aan Barcelona."

Jan van Halst is ?????????????? ?? En dan vooral op Barcelona en de rol van Frenkie de Jong ?? 'Zet Frenkie achterin, als regisseur!' ?????#ZiggoSport # pic.twitter.com/m5ArIKnDkx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 5, 2022

Van Halst haalt een aantal wedstrijdbeelden van De Jong aan. "Hij is van achteruit continu aan het passen, aan het dribbelen. Dit is de Frenkie de Jong van Ajax, zoals we hem kennen. Dat hebben we nauwelijks gezien bij Barcelona. Als je hem koopt, zet hem dan op deze positie. We hebben hem zo vaak gezien, een beetje verdwaald daar op tien of een beetje hangend op links of rechts. Want 'dat zou hij er ook bij moeten leren'. Nee, je moet Frenkie de Jong achterin als een soort regisseur achterinzetten, waar het hele eftal begint te voetballen. En als je dan Sergio Busquets nog hebt, dan moet je hem niet kopen! Of in ieder geval geen tachtig miljoen betalen (Barcelona betaalde volgens Transfermarkt in totaal 86 miljoen euro, red.).

De Jong kon ook op een lofzang van bondscoach Van Gaal rekenen na zijn optreden tegen België. De oefenmeester noemde De Jong met Steven Bergwijn als het tweetal uitblinkers. "Ik weet wat Frenkie het best kan", zei Van Gaal tegen de NOS. "Dat weet ik, en ik probeer hem in zijn kracht te zetten. Maar ik doe dat niet, hij is gewoon hartstikke goed." Mede doordat het in Barcelona iets minder vlot dan bij het Nederlands elftal, zou een vertrek van De Jong niet onbesprekbaar zijn voor de Catalanen. De 41-voudig international drukt met zijn salaris zwaar op de begroting en met name het Manchester United van Erik ten Hag is zeer geïnteresseerd om hem over te nemen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn de gesprekken tussen United en Barcelona al gestart.