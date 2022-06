Exodus op United-middenveld vervolgt: Ten Hag zwaait 44,7 miljoen uit

Zondag, 5 juni 2022 om 20:32 • Tom Rofekamp

Nemanja Matic gaat Manchester United verlaten voor AS Roma, zo verzekeren Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio. De 33-jarige middenvelder kiest daarmee voor een hereniging met José Mourinho, die zowel bij Chelsea als United een tijdlang zijn trainer was. Met het vertrek van Matic - die onlangs een doorlopend contract transfervrij weg mocht bij United - vervolgt de ware uittocht op het middenveld van de Engelse grootmacht, daar de Serviër al de vierde is die gratis vertrekt.

Matic kondigde half april al op Instagram aan dat hij de club na vijf seizoenen zou gaan verlaten. Ondanks zijn tot medio 2023 doorlopende contract mocht hij gratis vertrekken, in ruil voor 'bewezen diensten'. Volgens Tuttosport schermde de Serviër ook met interesse van Juventus, maar kiest hij toch voor een nieuwe samenwerking met oude bekende Mourinho. De Portugees haalde Matic in 2013 naar Engeland als hoofdtrainer van Chelsea, om hem daar bij zijn volgende club Manchester United weg te vissen voor 44,7 miljoen euro. Matic tekent volgens Romano een eenjarig contract bij Roma, met een optie op nog een jaar.

Nemanja Matic will sign a contract until June 2023 with AS Roma - with an option for further season. José Mourinho wanted him after Chelsea and Man Utd experiences. ?????? #transfers @SkySport



AS Roma will let Henrikh Mkhitaryan leave on a free - he’s joining Inter, done deal. pic.twitter.com/LOQj8lsQmc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022

De boomlange middenvelder, die in het seizoen 2010/11 nog op huurbasis voor Vitesse uitkwam, was in zijn eerste twee seizoenen bij United onbetwiste basisspeler. Onder Mourinho's opvolgers Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick raakte Matic echter steeds minder zeker van zijn plek. Ook afgelopen seizoen zweefde de routinier tussen bank en basis en kwam uiteindelijk tot 32 duels over alle competities.

Na Paul Pogba, Jesse Lingard en Juan Mata is Matic alweer de vierde 'grote' naam die transfervrij bij United vertrekt. De opties voor nieuwbakken trainer Erik ten Hag raken zo enigszins beperkt op het middenveld. Ten Hag heeft in de huidige selectie nog de beschikking over Fred, Bruno Fernandes en Scott McTominay, terwijl Andreas Pereira en Donny van de Beek in principe terugkeren van hun huurperiodes. Daarnaast klopt jeugdexponent Hannibal Mejbri wel nadrukkelijk op de deur. Ten Hag zou in het licht van de exodus de komst van Frenkie de Jong in ieder geval tot topprioriteit hebben gebombardeerd. United is de gesprekken met Barcelona al gestart over de middenvelder, die naar verluidt zo'n 85 miljoen euro moet kosten.