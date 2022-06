WK-droom Oekraïne spat uiteen; Wales na 64 jaar (!) weer present

Zondag, 5 juni 2022 om 19:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:50

Wales heeft zich voor het eerst sinds 1958 verzekerd van een ticket voor het WK. In het kletsnatte Cardiff werd zondag afgerekend met het bij vlagen betere Oekraïne (1-0). Andriy Yarmolenko passeerde in de eerste helft zijn eigen doelman toen hij een vrije trap van Gareth Bale onschadelijk wilde maken. De aanvaller dacht kort daarna een strafschop te krijgen nadat hij in de zestien werd aangetikt door Joe Allen, maar na een check bij de VAR besloot arbiter Antonio Mateu Lahoz om de bal niet op de stip te leggen. Oekraïne bleef tot het einde gevaarlijk, al was dat niet voldoende voor de zo gewenste gelijkmaker. Het was na het laatste fluitsignaal dan ook groot feest in het Cardiff City Stadium.

Oleksandr Zinchenko dacht Oekraïne een droomstart te hebben bezorgd in de derde minuut van de play-off om een WK-ticket. De linksback zag een vrije trap van ongeveer 25 meter afstand langs doelman Wayne Hennessey in de linkerhoek verdwijnen. Lahoz had echter nog niet op zijn fluitje geblazen, waardoor er een streep ging door de vroege openingstreffer. Oekraïne was duidelijk de betere ploeg in de beginfase. De alerte Hennessey voorkwam in de elfde minuut in twee instanties dat Roman Yaremchuk, die de buitenspelval had ontlopen, kon scoren. De sluitpost van Wales voorkwam na een halfuur spelen ook dat een schot van Zinchenko in de linkerbenedenhoek verdween.

Een ?????????????????? ???????????? van Yarmolenko ?? Maar wel in het verkeerde doel.. Wales komt op een 1-0 voorsprong! ?#ZiggoSport #WCQ2022 #WALURK pic.twitter.com/r7jCYnsrc6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 5, 2022

Waar Oekraïne de bovenliggende partij was, daar kwam Wales in de 34ste minuut op voorsprong. Een vrije trap van Bale van net buiten de zestien verdween via het hoofd van de ongelukkige Yarmolenko achter Georgiy Bushchan in het doel: 1-0. Grote vreugde bij Wales, dat enkele minuten later in het eigen strafschopgebied goed leek weg te komen. Op de beelden werd duidelijk dat Allen de voet van Yarmolenko raakte, maar na overleg met de VAR besloot Lahoz om geen strafschop toe te kennen. Een minieme voorsprong dus voor Wales halverwege. Die voorsprong had vier minuten na de hervatting kunnen worden uitgebreid, maar Aaron Ramsey faalde van dichtbij na een snelle aanval van het thuisland.

Oekraïne ging daarna naarstig op zoek naar de gelijkmaker, die er bijna kwam via Viktor Tsygankov. De vleugelaanvaller werd echter gestuit door Hennessey. In de rebound schoot Yaremchuk van dichtbij naast. Oekraïne bleef op jacht naar de 1-1, wat Wales de gelegenheid gaf om te counteren. Een kwartier voor tijd raakte invaller Brennan Johnson de paal, waarna Bushchan fraai redde op een schot van Bale vanaf de rechterkant van de zestien. Twee minuten later dacht Oekraïne eindelijk langszij te komen, ware het niet dat Ben Davies op het nippertje redding bracht op een knal van Yarmolenko. Er werden in de slotfase nog de nodige wissels doorgevoerd aan de kant van Oekraïne, maar het bood geen soelaas, ook door de goede reddingen van Hennessey op schoten van Artem Dovbyk en Vitaliy Mykolenko. Wales, waar Bale met applaus werd vervangen kort voor tijd, trok de krappe voorsprong over de streep en mag zich derhalve gaan opmaken voor de eerste WK-deelname sinds 1958, met Engeland, de Verenigde Staten en Iran als tegenstanders in de poulefase.

Nou.. zeg het maar! ?? Andriy Yarmolenko wordt aangetikt door Joe Allen, maar de VAR is snel en duidelijk: geen strafschop! ?#ZiggoSport #WCQ2022 #WALUKR pic.twitter.com/AQFkzKYu5v — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 5, 2022