Wijnaldum geniet met volle teugen ondanks harde woorden Van Gaal

Zondag, 5 juni 2022 om 18:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:42

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Georginio Wijnaldum geniet met volle teugen van een vakantie op de Malediven. Bondscoach Louis van Gaal selecteerde de middenvelder van Paris Saint-Germain niet voor de Nations League-duels van Oranje, waardoor hij eerder dan gepland op vakantie kon gaan. Wijnaldum lijkt niet in zak en as te zitten door de beslissing van Van Gaal. De 31-jarige controleur laat zondag via Instagram zien dat hij vanuit zee geniet van een ontbijt. Wijnaldum knipoogt zelfs naar de camera. "Ik kan me geen betere start van de dag voorstellen", schrijft de routinier bij de video.

Neymar is blij voor zijn ploeggenoot bij PSG: "Mooi uitzicht", zo reageert de Braziliaanse aanvaller. Ook onder meer Nigel de Jong, Quincy Promes en Luciano Narsingh zijn blij dat Wijnaldum zo kan genieten van zijn vakantie op de Malediven. Voor de middenvelder kwam het seizoen vroegtijdig ten einde na de keuze van Van Gaal om hem niet op te roepen voor de vier wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League. De bondscoach legde afgelopen week uit waarom hij Wijnaldum deze keer niet op zijn lijstje had staan.

"Georginio heeft niet geleverd”, zo liet Van Gaal op niet mis te verstane wijze weten. “Dan lees ik dat hij minuten heeft gemaakt, maar ik heb al eens gezegd: ik kan niet aan dat principe vasthouden. Het Nederlands elftal heeft spelers te leen van de club. Ik kan dat niet beïnvloeden. Het gaat om vorm. We hebben zes kwalificatieduels gespeeld en hij speelde er vijf.”, vervolgde Van Gaal. “Ik heb hem drie keer gewisseld. Ik vind dat je fit moet zijn bij het Nederlands elftal Het is geen revalidatiecentrum, geen psychotherapeutisch centrum. Ik moet de beste spelers uitnodigen, anders val ik door de mand bij al die andere spelers die wel zijn uitgenodigd topfit zijn en het waarmaken bij hun club. Georginio heeft door al die problemen bij PSG niet de vorm gehaald die hij kan halen. Als dat wel lukt, dan gaat hij gewoon weer spelen onder mij.”

De bondscoach bevestigde dat hij Wijnaldum persoonlijk op de hoogte heeft gebracht van het passeren voor Oranje. “We hebben geen ruzie, je moet gewoon zorgen dat je levert. Ik ben een liefhebber van Georginio. Ik heb via facetime contact met hem gehad, zodat ik hem recht in de ogen kon kijken. Of er begrip was? Nee, dat was er denk ik niet. Ik vind het logisch dat hij boos of teleurgesteld is. Dat zou ieder mens zijn."