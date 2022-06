Schitterende volley helpt FC Twente Vrouwen op weg; tranen bij Ajax

Zondag, 5 juni 2022 om 17:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:54

De Eredivisie Cup is voor de tweede keer in de clubgeschiedenis een prooi voor FC Twente Vrouwen. De landskampioen was zondag in een doelpuntrijke wedstrijd tegen sterk voor bekerwinnaar Ajax: 4-3. Anna-Lena Stolze maakte de mooiste treffer op Sportpark Het Diekman. Bij Ajax waren er tranen bij Stefanie van der Gragt, die geen nieuw contract krijgt aangeboden in Amsterdam en dus moet vertrekken deze zomer.

Twente moest nog wel terugkomen van een achterstand. Ajax nam in de achttiende minuut namelijk de leiding via Romée Leuchter, die een fraai schot in de verre hoek zag verdwijnen: 0-1. Acht minuten later was de stand alweer gelijk. Na een kopbal van Caitlyn Dijkstra kwam de bal terecht bij Stolze en de aanvaller nam de bal net buiten de zestien in een keer op de schoen. Haar inzet verdween in de linkerbovenhoek, tot grote verbazing van Stolze zelf. Twente kwam kort zelfs op voorsprong, na een grote blunder van Ajax-doelman Regina van Eijk. Een hoekschop van Marisa Olislagers glipte door haar vingers, waarna de bal over de lijn stuiterde.

?? Halverwege staat het 1-1 in de Eredivisie Cup-finale tussen @FCTwenteVrouwen en @AjaxVrouwen ?? Het mooiste doelpunt was deze geweldige knal van Anna-Lena Stolze! ???? ?? ESPN #?? #TWEAJA pic.twitter.com/N6ixbcdmyC — ESPN NL (@ESPNnl) June 5, 2022

Slechts een minuut later tekende Stolze in de rebound voor 3-1. Kort voor de twee tegentreffers had Van der Gragt in tranen het veld verlaten. De 86-voudig international van de Oranje Leeuwinnen, die wel is geselecteerd voor het EK, werd vervangen door Kay-Lee De Sanders. Het was duidelijk dat de verdediger veel moeite had met haar aanstaande vertrek bij Ajax. Leuchter leek de spanning terug te brengen halverwege de tweede helft, maar slechts drie minuten later tekende Renate Jansen met een fraaie lob voor de 4-2 van Twente. De ingevallen Tiny Hoekstra deed namens Ajax nog iets terug in de slotfase, maar een nederlaag kon niet meer worden afgewend.

Stefanie van der Gragt omhelst trainer Danny Schenkel na haar laatste optreden namens Ajax Vrouwen.