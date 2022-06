Bijval voor Van Gaal: ‘Ik denk dat hij nog weleens verrast kan worden’

Zondag, 5 juni 2022 om 15:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:52

In Nederland is her en der met verbazing gereageerd op de oproep van Vincent Janssen voor het Nederlands elftal, na een absentie van bijna vijf jaar. Die verbazing is er allerminst bij Víctor Vucetich, sinds maart de trainer van Monterrey. De oefenmeester van de Mexicaanse werkgever van Janssen snapt wel waarom de bondscoach van Oranje bij de 27-jarige aanvaller is uitgekomen.

"Je moet altijd naar de prestaties kijken van spelers en de prestaties van Vincent Janssen voor ons zijn erg goed geweest", is Vucetich lovend over de Nederlandse spits in een interview met ABC Deportes. "En die prestaties zijn zo goed geweest dat hij daarmee de interesse van Van Gaal heeft gewekt. Ik denk dat Van Gaal hem goed heeft bekeken en tot de conclusie is gekomen dat Vincent van waarde kan zijn voor het nationale elftal. Ik heb zelf niet met Van Gaal gesproken, maar ik ben blij dat hij Janssen heeft opgeroepen. Ik denk dat hij nog weleens verrast kan worden door het niveau dat Vincent kan behalen", aldus de coach van Monterrey.

Naast Nederland was het ook in Mexico voor veel mensen een verrassing dat Janssen werd uitgenodigd door Van Gaal voor de Nations League-wedstrijden. Met 3 doelpunten in 29 wedstrijden wist de aanvaller niet bepaald te overtuigen dit seizoen. Vucetich hecht daar echter niet veel waarde aan. "Ik zie een op en top professional aan het werk die het elftal al heel veel heeft geholpen. Vincent heeft een positieve mindset en in sommige wedstrijden was hij echt de beste speler op het veld. Dat is veel mensen misschien ontgaan, omdat ze puur en alleen naar zijn doelpunten kijken."

In de optiek van Vucetich kan de uitnodiging van Oranje Janssen echt een boost geven voor de komende periode. "Ik geloof zeker dat het hem een mentale opkikker zal geven. Vincent maakte een beetje een terneergeslagen indruk en dat hebben we ook gevoeld. Maar gelukkig hebben zijn medespelers hem erg goed geholpen, waar hij weer heel goed op reageerde", aldus Vucetich, die Janssen feliciteerde na het belletje van Van Gaal. "Ik heb hem met twee dingen gefeliciteerd: zijn bruiloft en de oproep voor het nationale elftal. Daar kijkt hij erg naar uit en het geeft hem ook een bepaalde rust. Het zal Vincent alleen maar goed doen." Janssen sluit door zijn bruiloft dinsdag pas aan bij Oranje, dat in de Nations League nog uitkomt tegen Wales (8 en 14 juni ) en Polen (11 juni).