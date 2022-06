Ronaldo lost belofte in met tocht van 500 kilometer: ‘Het zal lijden worden’

Zondag, 5 juni 2022 om 14:48 • Rian Rosendaal

Ronaldo is deze zondag per fiets begonnen aan de bekende pelgrimstocht richting Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje. De Braziliaanse oud-aanvaller, grootaandeelhouder van Real Valladolid, had beloofd de tocht van circa 500 kilometer te zullen maken bij promotie van de Spaanse club. Valladolid verzekerde zich vorige week op de slotdag van het seizoen van promotie naar LaLiga.

Ronaldo, die 51 procent van de aandelen in handen heeft, deed de belofte vorig jaar na de degradatie van Valladolid. "Bij terugkeer op het hoogste niveau zou ik de Camino de Santiago gaan doen", zo laat hij optekenen in de Spaanse media. "Ik doe het per fiets, want lopen of rennen gaat niet helaas. Mijn vrouw en ik vertrekken vanuit Valladolid en gaan dus met de fiets richting Santiago de Compostela." De verre fietstocht van het tweetal begint bij het Nuevo José Zorrilla, de thuishaven van het gepromoveerde Valladolid.

"Het wordt een fantastische ervaring", gaat de enthousiaste Ronaldo verder. "Ik weet dat ik zal lijden op fysiek gebied, maar het zal ook een onvergetelijke ervaring worden." Op Instagram is zondag te zien hoe Ronaldo en zijn vrouwe Celine Locks aan de tocht beginnen in het stadion van Valladolid. Het is nog niet bekend wanneer het tweetal zal arriveren in Santiago de Compostela. Ronaldo, die ook aandelen heeft in de Braziliaanse club Cruzeiro, is sinds 2018 verbonden aan de Spaanse promovendus.