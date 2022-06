Lewandowski brengt Roland Garros-winnares in vervoering: ‘Wauw’

Zondag, 5 juni 2022 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:22

Na de finalepartij bij de vrouwen van Roland Garros is het tot een onderonsje gekomen tussen winnares Iga Swiatek en Robert Lewandowski. De Poolse tennisster was in de eindstrijd te sterk voor de Amerikaanse Cori Gauff en zag tot haar eigen verbazing dat de spits van Bayern München haar partij aanschouwde. Lewandowski was speciaal voor zijn landgenote naar Parijs afgereisd. Na de winstpartij kwam het tot een innige omhelzing.

Swiatek was opvallend genoeg niet op de hoogte van de komst van Lewandowski. Ze merkte de spits pas op toen de partij voorbij was en ze haar naasten omhelsde op de tribune. "Gelukkig wist ik vooraf niet dat hij kwam, anders was ik daar heel zenuwachtig van geworden”, zei de nummer één van de wereld. "Ik weet niet of hij een groot tennisfan is, maar ik ben heel blij dat hij er was. Wauw. Lewandowski is al zoveel jaar dé topsporter van Polen. Ik kan amper geloven dat hij speciaal voor mij kwam kijken. Ik hoop dat hij het leuk vond en nog eens komt kijken bij me.”

Voor Swiatek was het de 35ste zege op rij. De Poolse rekende in de finale vrij eenvoudig af met de drie jaar jongere Gauff (6-1, 6-3). Het is voor de tennisster de tweede Grand Slam-titel in haar carrière, nadat ze eerder in 2020 al de beste bleek in Parijs. Destijds werd ze de eerste tennisster uit Polen die een glandslamtoernooi op haar naam schreef. Met haar 35ste winstpartij op rij heeft Swiatek een record geëvenaard. De laatste speelster die tot dezelfde cijfers kwam was Venus Williams in 2000.

Lewandowski geniet momenteel van een vakantie. De spits van Bayern ligt met de club in conflict over een op handen zijnde transfer. Lewandowski wil zijn carrière graag vervolgen bij Barcelona, maar wordt door de Duitse recordkampioen aan zijn contract gehouden. Als onderdeel van zijn vakantie trok hij zaterdag naar het Court Philippe-Chatrier. "Ik ben heel blij dat ik de winst van Iga live kon zien”, zei de Poolse aanvaller tegen Eurosport. "Ik houd van tennis, als kind heb ik dat vaak gedaan. Een training met Iga? Dat zou fantastisch zijn.”