Bergwijn houdt zich niet in: ‘Ik wil weg, er werd nauwelijks naar mij omgekeken’

Zondag, 5 juni 2022 om 12:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:13

Steven Bergwijn heeft zijn zinnen gezet op een zomers vertrek bij Tottenham Hotspur. De aanvaller wordt begeerd door Ajax, maar zag het nog niet tot een doorbraak komen. Zondagochtend heeft hij zich rond de training van het Nederlands elftal andermaal uitgelaten over de uitzichtloze situatie. Bergwijn is het zat en rekent op medewerking van zijn werkgever. Volgens de buitenspeler is Ajax niet de enige club met interesse.

Ajax was afgelopen winter al dicht bij het aantrekken van Bergwijn, maar zag toen een bod van achttien miljoen euro worden afgewezen. De buitenspeler moest een rol van betekenis spelen in het restant van het seizoen, maar werd door manager Antonio Conte veelvuldig op de bank gehouden. "In de winter mocht ik niet weg bij Spurs en toen heb ik geen problemen gemaakt. De laatste maanden werd er nauwelijks naar mij omgekeken daar. Nu wil ik ergens wekelijks spelen. Het gaat om mijn situatie nu, dat moet anders", spreekt Bergwijn zich uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Of ik met Alfred Schreuder heb gesproken over mijn toekomst? Ik ben nu bij Oranje en daarna gaan we kijken", gaat de aanvaller verder. "Het zou mooi zijn als er snel duidelijkheid komt. Ik moet gewoon gaan spelen. Maar ik wil nu weg bij Spurs, dat is duidelijk. Of het belangrijk is dat mijn nieuwe club in de Champions League speelt? Dat is niet eens topprioriteit. Al zou het lekker zijn. Wat belangrijk is, is dat ik ga spelen." Duidelijk is dat Ajax niet de enige club is die Bergwijn graag ziet komen. "Er zijn meer clubs", vertelt de Oranje-international.

Louis van Gaal liet zich vrijdagavond na de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen België (1-4) lovend uit over Bergwijn. De flankspeler maakte een sterke indruk en was verantwoordelijk voor de openingstreffer. "Als Bergwijn speelt zoals hij vanavond gedaan heeft, is hij de evenknie van Arjen Robben en Robin van Persie. En dan met meer snelheid", sprak Van Gaal lovend op de persconferentie in het Koning Boudewijnstadion. "Hij is een aanspeelpunt, verliest geen bal en scoort ook nog. Wat wil je nog meer?"

Van een vergelijking met de voormalig sterspelers van Oranje wil Bergwijn niks weten. "De vergelijking met Robben, ik ben daar nog niet, vind ik zelf. Maar ik kan er wel komen, dat voel ik. Vertrouwen doet veel met een speler. Dat krijg ik bij Oranje." Ook Van Gaal ziet dat Bergwijn lekker in zijn vel zit bij het Nederlands elftal. "Ik vraag zelf ook aan Steven: 'Hoe kan het dat je hier bij Oranje zo goed speelt?' Dan zegt hij dat ik hem vertrouwen geef. En verder zet ik hem in zijn kracht. Hij moet ruimte hebben."