Doorbraak rond Mario Götze: Duitser bij Benfica herenigd met Schmidt

Zondag, 5 juni 2022 om 11:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:51

Mario Götze staat op het punt om de overstap te maken naar Benfica, verzekert Record. De aanvallende middenvelder moet in Lissabon opnieuw gaan samenwerken met Roger Schmidt, die onlangs werd gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Götze beschikt bij PSV over een doorlopend verbintenis, maar heeft een clausule in zijn contract dat hij voor een gelimiteerde transfersom mag vetrekken. Volgens de Portugese sportkrant zou de transfer maandag al wereldkundig kunnen worden gemaakt.

Götze heeft nog een doorlopend contract tot 2024 in Eindhoven, maar de Duitser zaaide in een interview met Sports Illustrated in maart al twijfel over zijn toekomst. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan", zei de 63-voudig Duits international destijds. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International wil PSV er alles aan doen om Götze te behouden, maar gaat de voorkeur van de middenvelder uit naar een hereniging met Schmidt.

De voorbije weken ging het echter vooral over de 'significante obstakels' die een transfer van Götze naar Lissabon ogenschijnlijk konden bemoeilijken. Zo staat er een gelimiteerde afkoopsom van drie à vier miljoen euro in in zijn doorlopende contract. Verder strijkt hij een flink salaris op. A Bola repte over meer dan twee miljoen euro op jaarbasis, al is dat in Nederland altijd ontkent. Wat Götze exact opstrijkt bij PSV is niet bekend. Wel behoort hij tot een van de best betaalde spelers binnen de selectie van de Eindhovenaren.

Benfica was niet de enige club met interesse in Götze. Ook AC Milan liet doorschemeren de Duitser graag te zien komen. De Duitse journalist Patrick Berger meldde dat er onlangs een afspraak is geweest tussen i Rossoneri en het management van Götze. De komst van Götze zou echter stroken met de filosofie van Milan, daar de Milanezen de voorkeur geven aan het aantrekken van aanstormende talenten. Götze is afgelopen vrijdag dertig geworden en valt om die reden niet binnen de filosofie van de club.