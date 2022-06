Milan neemt geen genoegen met Lang en maakt volgende wens kenbaar

Zondag, 5 juni 2022 om 11:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:26

AC Milan hoopt een dubbelslag te slaan bij Club Brugge. Na eerdere interesse in Noa Lang mikt de Italiaanse landskampioen nu ook op de diensten van Charles De Ketelaere, melden Italiaanse media. De 21-jarige aanvallend ingestelde middenvelder wordt gezien als een 'haalbare optie'. Het contract van De Ketelaere loopt bij Brugge nog door tot medio 2024. Milan zal om die reden flink in de buidel moeten tasten voor de Belgisch international.

De Ketelaere heeft een goed seizoen achter de rug met 14 goals in 33 wedstrijden namens Brugge. Zowel Paolo Maldini als Frederic Massara is fan van het vermogen van de middenvelder. Hij wordt met name gewaardeerd om zijn tactische vermogen. De Ketelaere is van oorsprong een aanvallende middenvelder, maar zou ook op verschillende posities in de aanval uit de voeten kunnen. Dat maakt hem tot een interessante optie in het aanvalsspel van Stefano Pioli. Er zou zelfs al contact zijn geweest tussen beide clubs om de contractsituatie te bespreken.

Milan zal echter met een flinke transfersom over de brug moeten komen, daar De Ketelaere nog een tweejarig contract heeft bij de Belgische landskampioen. Clubwatcher Niels Poissonnier van Het Laatste Nieuws vertelde eerder dit jaar tegen Voetbalzone dat Blauw-Zwart minimaal dertig miljoen euro verlangt voor het talent. Er zou wel voldoende ruimte zijn om te onderhandelen. Maldini en Massara staan erom bekend geen enkele uitdaging uit de weg te gaan. Het tweetal zal ook bij De Ketelaere op zoek gaan naar de buitenkansjes, zo klinkt het.

Het moet heel raar lopen wil De Ketelaere niet deze zomer een mooie transfer maken naar het buitenland. De middenvelder heeft de interesse gewekt van tal van grote Europese clubs. Onder meer Leicester City ziet hem graag komen. Er is dan ook haast geboden voor Milan. Eerder werd al duidelijk dat de club dicht bij de komst van Noa Lang is. Volgens La Gazzetta dello Sport is vorige week een akkoord bereikt met het management van de aanvaller van Club Brugge, die minimaal 22 miljoen euro moet kosten.