Afgrijselijke blunder helpt Suriname aan eerste punt in Nations League

Zondag, 5 juni 2022 om 10:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:13

Suriname is de Nations League begonnen met een knap gelijkspel tegen Jamaica. Lange tijd leek de ploeg van bondscoach Stanley Menzo af te stevenen op een nederlaag, totdat de Jamaicaanse doelman Andre Blake in de slotminuut hopeloos in de fout ging: 1-1. Door het punt bezet Suriname momenteel de tweede plek in de poule. Naast Jamaica neemt Suriname het tevens op tegen Mexico.

Menzo had bij de start van het toernooi onder meer basisplekken ingeruimd voor Warner Hahn, Sean Klaiber, Ridgeciano Haps en Kelvin Leerdam. Bij Jamaica was Leon Bailey de meest in het oog springende naam. De aanvaller van Aston Villa startte aan de linkerkant en speelde de gehele wedstrijd. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd kwam van de voet van Diego Biseswar. Het schot van de voormalig speler van Feyenoord werd na vijf minuten spelen knap gepakt door Blake.

Aan de overkant kon een schot van Bailey ternauwernood worden geblokt. Op slag van rust zou Jamaica alsnog aan de leiding komen, toen Toulouse-aanvaller Junior Flemmings knap wegdraaide in de zestien en met links raak schoot in de rechterhoek. Dat leek tevens de eindstand te worden, tot Blake zich in de absolute slotfase in negatieve zin onderscheidde. Na een corner van de ingevallen Jamilhio Rigters zat de goalie er helemaal naast en stompte hij de bal in eigen doel.

Opstelling Suriname: Warner Hahn; Sean Klaiber, Dion Malone, Ryan Donk, Ridgeciano Haps; Damil Dankerlui, Kelvin Leerdam; Florian Jozefzoon, Diego Biseswar, Sheraldo Becker; Gleofilo Vlijter