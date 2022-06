Southgate beduusd: ‘Toen sloeg de stemming helemaal om’

Het Nations League-duel tussen Hongarije en Engeland (1-0) werd zaterdagavond in meerdere opzichten een merkwaardig onderonsje. De thuisploeg wist voor het eerst in vijftien wedstrijden te winnen van de ploeg van trainer Gareth Southgate. De laatste keer dat dat lukte was in 1962. Voorafgaand aan het duel werd de Engelse ploeg door Hongaarse kinderen getrakteerd op een striemend fluitconcert bij het bekende knielmoment. Door een straf van de UEFA mochten er alleen kinderen bij het duel aanwezig zijn.

Hongarije kreeg de straf opgelegd voor ongeregeldheden tijdens het afgelopen EK. Ondanks een supportersverbod liet de nationale bond toch zo'n 30.000 kinderen toe tot het duel. Volgens richtlijnen van de UEFA mogen kinderen tot veertien jaar gratis naar binnen bij wedstrijden die achter gesloten deuren dienen te worden gespeeld. Southgate sprak in aanloop naar het duel al zijn verbazing uit over het feit dat er toch zoveel mensen bij het duel aanwezig zouden zijn. Toen zijn ploeg vlak voor de aftrap knielde als statement tegen racisme, volgde een striemend fluitconcert.

Hongaarse kinderen zorgen met striemend fluitconcert voor nieuw dieptepunt

Southgate heeft er geen goed woord voor over. "Gezien de sanctie, is het moeilijk te begrijpen dat het stadion halfvol zat”, zei hij tegen de Britse media. "Aanvankelijk was de sfeer erg goed. De kinderen wuifden naar ons toen we de warming-up deden. Toen onze spelers knielden, sloeg de stemming helemaal om. Dat heeft volgens mij met opvoeding te maken. Kinderen en jongeren staan onder de invloed van volwassenen en leren daar bepaalde gedragingen van. Iedereen weet waar wij in geloven en waar wij voor staan. Wij zullen dat dan ook blijven doen."

Hongarije werd op voorhand weinig kansen toegedicht in de Nations League. Met Engeland, Duitsland en Italië als groepsgenoten gaf niemand iets voor de kansen van de ploeg van Marco Rossi. Na de eerste speeldag zijn het echter de Hongaren die aan de leiding gaan. Het duel met Engeland werd na ruim een uur spelen beslist door Dominik Szoboszlai vanaf de strafschopstip. Het andere groepsduel tussen Duitsland en Italië eindigde in een 1-1 gelijkspel. Hongarije moet dinsdag naar Italië, krijgt daarna Duitsland (11 juni) op bezoek en moet tot slot naar Engeland (14 juni).