Sadio Mané neemt Senegal met hattrick bij de hand en schrijft geschiedenis

Zaterdag, 4 juni 2022 om 23:52 • Jordi Tomasowa

Sadio Mané heeft zich zaterdagavond dankzij een hattrick tegen Benin tot topscorer aller tijden van Senegal gekroond. De dertigjarige aanvaller van Liverpool bewees eens te meer zijn waarde voor zijn land door tijdens het kwalificatieduel voor de Afrika Cup alle doelpunten voor zijn rekening te nemen: 3-1.

Mané is met zijn hattrick tegen Benin Henri Camara voorbijgestreefd en is nu de meest scorende Senegalees in de geschiedenis van het internationale voetbal. Voorafgaand aan het kwalificatieduel stond Mané op 29 doelpunten voor zijn land, waarmee hij op gelijke hoogte stond met Camara, die het shirt van de Leeuwen van Teranga tussen 1999 en 2008 vertegenwoordigde. Camara kwam in deze periode tot 99 interlands.

Mané zette Senegal zaterdag na twaalf minuten op voorsprong vanaf de strafschopstip, nadat scheidsrechter Alaa Sabry voor een handsbal van David Kiki floot. Terwijl Benin van hoopte zich te herpakken, verdubbelde de sterspeler van Senegal tien minuten later de voorsprong door op aangeven van Nampalys Mendy binnen te koppen. De bezoekers kwamen al vroeg in de tweede helft met tien man te staan, toen Sessi D'Almeida mocht inrukken met een rode kaart na een overtreding op Mané.

Met een uur op de klok was de hattrick van de aanvaller van Liverpool een feit. Opnieuw was Mané trefzeker uit een penalty, nadat Saturnin Allagbe een overtreding beging op Ismaila Sarr. Een eretreffer van de bezoekers kwam in de slotfase op naam van Junior Olaitan.