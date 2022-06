Dervisoglu pikt doelpunt mee bij succesvol Turkije-debuut van Kadioglu

Zaterdag, 4 juni 2022 om 22:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:04

Turkije heeft zaterdagavond een verwachte zege geboekt op de Faeröer eilanden. Bondscoach Stefan Kuntz gunde Ferdi Kadioglu zijn debuut voor het nationale elftal, terwijl voormalig Sparta-aanvaller Halil Dervisoglu zijn basisplaats opluisterde met een doelpunt: 4-0.

Turkije wist de ban tegen Faeröer tien minuten voor tijd eindelijk te breken via Cengiz Ünder. Kerem Aktürkoglu stuitte in eerste instantie nog op doelman Gunnar Nielsen, die ver buiten zijn strafschopgebied redding bracht. Ünder rondde vervolgens vanaf een meter of twintig fraai in een leeg doel af: 1-0. De ploeg van Kuntz besliste het duel direct na rust, nadat Dervisoglu door Enes Ünal in stelling werd gebracht. Dervisoglu toonde zich koel door in de korte hoek binnen te schuiven: 2-0.

Ünder zag zijn tweede treffer van de avond hierna vanwege buitenspel afgekeurd worden, waarna Turkije score in de slotfase alsnog opvoerde. Invaller Serdar Dursun pikte eerst zijn doelpunt met het hoofd mee uit een hoekschop van Hakan Calhanoglu. Het slotakkoord was vervolgens voor Merih Demiral, die na een fraai hakje van Yunus Akgün de sluitpost van Faeröer kansloos liet met een schuiver: 4-0.

Turkije komt op een 2-0 voorsprong ?? Halil Dervisoglu schiet hem in de korte hoek binnen ??#ZiggoSport #NationsLeague #TURFRO pic.twitter.com/7CCMKUuwMO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2022