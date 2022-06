PSV-doelwit laat zich zien bij teleurstellende remise tussen Italië en Duitsland

Zaterdag, 4 juni 2022 om 22:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:55

Italië is de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. De toeschouwers in Stadio Renato Dall'Ara kregen een vrij mat duel voorgeschoteld. Het thuispubliek werd twintig minuten voor tijd eindelijk in vervoering gebracht door een goal van Lorenzo Pellegrini, die op aangeven van het achttienjarige PSV-doelwit Wilfried Gnonto raak schoot. Joshua Kimmich hielp de Duitsers luttele minuten later aan een punt: 1-1.

Bondscoach Roberto Mancini wijzigde zijn basiself maar liefst op tien posities ten opzichte van de verloren Finalissima tegen Argentinië (0-3) van woensdagavond. Het duel met la Selección werd gespeeld tussen de winnaar van de Copa América en de Europees kampioen. Mancini koos er dus voor om zijn elftal voor het Nations League-duel bijna volledig op de schop te gooien. Alleen doelman Gianluigi Donnarumma mocht opnieuw vanaf het eerste fluitsignaal starten.

Dat het voor beide ploegen een zwaar en slepend seizoen was, werd in het eerste half uur al snel duidelijk. Italië had de zaken in defensief opzicht lange tijd op orde. Die Mannschaft vond halverwege de eerste helft eindelijk een gaatje in de stugge Italiaanse verdediging. Thomas Müller werd aangespeeld op de rand van het zestienmetergebied, waarna aanvoerder Alessandro Florenzi een tegentreffer voorkwam door zich in de baan van het schot te gooien. Bij de thuisploeg kwam het grootste gevaar voor rust van Gianluca Scamacca. De voormalig spits van PEC Zwolle en PSV bracht zichzelf in stelling na een mislukt hakje en trof vervolgens vanaf een meter of twintig de paal.

Ook in het tweede bedrijf viel er voor het publiek in Bologna lange tijd weinig te beleven. Italië trok meer uit zijn schulp, hetgeen leidde tot enkele kansen voor Scamacca. De aanvalsleider van de Azzuri had echter opnieuw zijn vizier niet op scherp. De ploeg van Mancini wist de ban twintig minuten voor tijd toch te breken via Pellegrini, die een strakke voorzet van debutant Wilfried Gnonto vogelvrij kon binnenlopen: 1-0. Gnonto staat op de radar van PSV en maakte als invaller indruk tijdens zijn debuut met frivole acties. Het antwoord van Duitsland duurde niet lang, want binnen twee minuten bezorgde Joshua Kimmich de bezoekers een punt. De middenvelder kreeg de bal na een kleine scrimmage voor zijn voeten en schoot hierna hard raak: 1-1.