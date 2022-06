Hongaarse kinderen zorgen met striemend fluitconcert voor nieuw dieptepunt

Zaterdag, 4 juni 2022 om 19:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:19

Engeland is de Nations League begonnen met een teleurstellende nederlaag tegen Hongarije. Het elftal Gareth Southgate moest in de Puskás Aréna met 1-0 buigen door een rake strafschop van Dominik Szoboszlai. Meest opvallende moment gebeurde voorafgaand aan het duel, toen de Engelse ploeg massaal werd uitgefloten door de 30.000 aanwezige kinderen tijdens het bekende knielmoment. Wegens een door de UEFA opgelegde straf waren alleen kinderen welkom bij het Nations League-duel. Southgate zei vrijdag tijdens de persconferentie al dat het hem verbaasde dat ondanks de straf zoveel publiek bij de wedstrijd aanwezig mocht zijn.

Ondanks het feit dat de UEFA Hongarije een toeschouwersverbod had opgelegd vanwege de ongeregeldheden rond het EK waren er toch zo'n dertigduizend kinderen aanwezig. Volgens de richtlijnen van de Europese voetbalbond kunnen kinderen tot veertien jaar een gratis kaartje krijgen voor wedstrijden die achter gesloten deuren dienen te worden gespeeld. Toen de Engelse spelers knielden om een gebaar te maken tegen racisme, werd de ploeg massaal uitgejouwd door het aanwezige publiek. Het was voor het eerst dat Engeland de Puskás Aréna bezocht sinds de ploeg in september vorig jaar racistisch werd bejegend in de met 0-4 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd.

Hungary forced to play game behind closed doors due to fan racism, let in 30,000+ under 14s, who boo England players taking the knee pic.twitter.com/jt652RE310 — Sam Cunningham (@samcunningham) June 4, 2022

Eenmaal op gang werd al snel duidelijk dat ook bij Engeland de vermoeidheid heeft toegeslagen na het slepende seizoen. Southgate koos ervoor om onder meer Bukayo Saka en Jordan Henderson op de bank te posteren. In de openingsfase schoot Harry Kane voorlangs en haalde Conor Coady een inzet van Ádám Szalai van de lijn. De Hongaarse spits kreeg de bal na een voortreffelijke voorzet voorbij Jordan Pickford, maar zag zijn inzet niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Hongarije nam het initiatief naarmate de eerste helft vorderde over. Szalai probeerde het na ruim een half uur spelen met een schot van zo'n vijftig meter dat rakelings naast ging. Ook Szoboszlai was ongelukkig in de afronding.

Dominik Szoboszlai schiet Hongarije op voorsprong vanaf 11 meter ?? Reece James gaat in de fout en Engeland kijkt tegen een achterstand aan ??#ZiggoSport #NationsLeague #HUNENG pic.twitter.com/8HK3OWoOXQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2022

Bij aanvang van het tweede bedrijf bracht Southgate Saka binnen de ploeg. De aanvaller van Arsenal zorgde meteen voor dreiging en vond na een fraaie solo de voeten van Péter Gulácsi. Engeland liet de bal aan Hongarije en kreeg daarvoor de rekening betaald, toen de bal na ruim een uur spelen op de stip ging. Na een slechte aanname van de even daarvoor ingevallen Reece James vergreep de verdediger zich aan Zsolt Nagy. Scheidsrechter Artur Soares Dias vond het voldoende voor een strafschop, die werd benut door Szoboszlai: 1-0. Engeland kreeg in de slotfase via Jarrod Bowen een goede mogelijkheid om de score gelijk te trekken, maar een volley van de aanvaller belandde in de handen bij Gulácsi.