Van Nistelrooij dreigt pechvogel ondanks lovende woorden kwijt te raken

Zaterdag, 4 juni 2022 om 18:50 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 18:51

Maximiliano Romero staat in de nadrukkelijke belangstelling van Racing Club de Avellaneda. De 23-jarige spits van PSV heeft sinds zijn komst naar Eindhoven nog niet weten te overtuigen en kan zijn carrière een nieuwe impuls geven in Argentinië. Avellaneda en PSV zijn de onderhandelingen gestart, zo berichten verschillende Argentijnse media waaronder journalist César Luis Merlo. De Argentijnse club zou al een eerste bod op Romero hebben uitgebracht, wiens contract volgend jaar zomer eindigt. De deal kan volgens Merlo volgende week worden beklonken.

Romero werd eind 2017 door PSV overgenomen van het Argentijnse Vélez Sarsfield, dat met de deal circa tien miljoen euro ontving van de Eindhovenaren. Zijn tijd in Eindhoven is mede wegens blessureleed met 17 officiële wedstrijden tot dusverre geen doorslaand succes te noemen voor Romero. Nu lijkt de Argentijn in eigen land weer de kans te krijgen om zijn voetbalcarrière nieuw leven in te blazen, nadat hij in het seizoen 2019/20 aan zijn voormalige club Vélez werd verhuurd.

Romero speelde in Eindhoven een groot deel van zijn wedstrijden in het belofteteam. Ruud van Nistelrooij, komend seizoen hoofdtrainer van PSV, sprak begin april in gesprek met ESPN louter positieve woorden over de Argentijn. “Hij ziet sneller dan anderen wat er gaat gebeuren. Dan is hij al eerder weg dan de verdedigers. Dat is zijn voorsprong. En met zijn startsnelheid is hij dan niet te houden. Het is een kwaliteit die hem echt bijzonder maakt”, zo deelde Van Nistelrooij als trainer van de beloften complimenten uit aan Romero. “Nu hoop ik dat het hem lukt om een lange periode te kunnen spelen.”

Romero debuteerde in februari 2016 bij Vélez. Bij de Argentijnse club speelde hij verspreid over twee periodes in totaal 65 officiële wedstrijden, waarin hij 16 keer het net trof en 6 doelpunten voorbereidde. Eind december 2017 tekende de Argentijnse spits een contract bij PSV, dat 1 juli 2018 inging. In Eindhoven was hij meer succesvol in het beloftenteam dan in het eerste elftal. Romero maakte zeven doelpunten en gaf vier assist in negentien officiële wedstrijden in Jong PSV. In het eerste elftal wist hij eenmaal tot scoren te komen en bereidde hij twee doelpunten voor.