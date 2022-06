Barcelona deelt nieuw megacontract uit met clausule van een miljard

Zaterdag, 4 juni 2022 om 18:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:30

Gavi heeft een nieuw contractvoorstel in beraad, meldt Sport. De middenvelder van Barcelona beschikt momenteel over een contract tot volgend jaar zomer, maar de Catalaanse grootmacht wil het talent graag behouden. In het aanbod zal een ontsnappingsclausule van één miljard euro worden opgenomen. Barcelona is voornemens om langdurig door te gaan met het jeugdproduct met een contract voor vijf jaar.

Gavi stond al langer op de nominatie voor een contractverlenging. De onderhandelingen verliepen echter uiterst moeizaam. Het jeugdproduct ligt na dit seizoen slechts nog een jaar vast bij Barcelona. De zeventienjarige Spanjaard brak dit seizoen definitief door bij de Catalanen en kwam afgelopen seizoen 34 keer in actie in LaLiga. Joan Laporta gaf eerder al aan vertrouwen te hebben in een nieuwe langdurige samenwerking. “Hij wil hier bij Barcelona blijven. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat we salarislimieten hebben, dus daar moet rekening mee worden gehouden in de onderhandelingen.”

Het eerste voorstel van Barcelona is volgens Sport een 'grote stap voorwaarts'. De club had het aanbod liever enkele weken geleden al gedaan, maar Laporta klaagde over het gebrek aan harmonie met de zaakwaarnemer van Gavi. Met het geïnteresseerde Bayern München op de loer is het voor Barça zaak om de onderhandelingen nu door te trekken. Technisch directeur Mateu Alemany heeft het voorstel geschetst waarover de komende dagen onderhandeld moet worden. Verwacht wordt dat aankomende week een afspraak wordt ingepland om onder meer de financiële situatie te bespreken.

Het is niet voor het eerst dat Alemany en zaakwaarnemer Ivan de la Peña om de tafel gaan om te onderhandelen over de toekomst van Gavi. In november werden de eerste gesprekken gestart. Destijds lag vraag en aanbod, mede door de penibele situatie van Barcelona, echter ver uit elkaar. Barça wil Gavi belonen middels een vijfjarig contract en een ontsnappingsclausule van één miljard euro. Cijfers die ver verwijderd zijn van de huidige vijftig miljoen euro die clubs als Liverpool niet bang lijken te maken. Spaanse media verwachten dat het voorstel in hoofdlijnen overeenkomt met het aanbod van Araújo.