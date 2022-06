Telegraph: Mourinho moet PSG naar eerste Champions League-winst leiden

José Mourinho is de belangrijkste kandidaat om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij Paris Saint-Germain, schrijft the Telegraph. De Portugees moet bij de Franse grootmacht de opvolger worden van Mauricio Pochettino, die op het punt staat te worden ontslagen. Mourinho blies zijn langlopende trainerscarrière afgelopen seizoen nieuw leven in met de winst van de Conference League met AS Roma. Het zou voor de tweede keer zijn dat de markante oefenmeester als opvolger dient van Pochettino.

Mourinho won dus ten koste van Feyenoord de Conference League en eindigde in de Serie A als zesde met Roma. Het succesvolle debuutseizoen van de Portugees zou er toe hebben geleid dat Mourinho als topkandidaat is gebombardeerd om als opvolger te dienen van Pochettino. Mocht PSG daadwerkelijk werk willen maken van de komst van de Special One dan zal het flink in de buidel moeten tasten. Zijn contract bij Roma loopt nog door tot de zomer van 2024. Bovendien zal enige overtuigingskracht nodig zijn, daar Mourinho na het winnen van de Conference League in tranen zijn toekomst aan Roma beloofde.

"Ik blijf, is er geen twijfel mogelijk. Zelfs als er geruchten opduiken, wil ik alleen bij Roma blijven", zo zei Mourinho vanuit Tirana tegen Sky Italia. "De clubeigenaren zijn geweldige mensen, die hier op voort willen bouwen. Ik voel me Romanista. Dat kan aan mijn manier van werken liggen. Ik ben ook een Porto-fan, een fan van Inter, een fan van Chelsea en ik ben gek van Real Madrid. Maar nu voel ik me vooral Roma-fan. Met alle respect voor de clubs waar ik eerder gewerkt heb: ik voel me honderd procent Romanista. De supporters van Roma zijn werkelijk waar speciaal."

PSG beschouwt Zinédine Zidane als absolute droomkandidaat voor de opvolging van Pochettino, maar de voormalig coach van Real Madrid lijkt weinig oren te hebben naar een nieuwe club. Zidane wil dolgraag aan de slag als bondscoach van Frankrijk, en weet de positie van Didier Deschamps na het WK in Qatar vrijkomt. PSG schakelt daarom vermoedelijk door. Ook de naam van Christophe Galtier, de trainer die Lille OSC vorig jaar het stuntkampioenschap leidde, dook onlangs op. Galtier werkt in Rijssel samen met Luís Campos, die daar het aankoopbeleid uitstippelde. Campos wordt zeer waarschijnlijk binnenkort gepresenteerd als nieuwe technisch directeur bij PSG.

Het zou de tweede keer zijn dat Mourinho Pochettino vervangt. In 2019 gebeurde hetzelfde bij Tottenham Hotspur. De Argentijn wist afgelopen seizoen glansrijk kampioen te worden in de Ligue 1 met PSG, maar greep naast de felbegeerde Champions League. Het sterrenelftal werd in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid. Mourinho geldt nog altijd als een van de meest succesvolle trainers in de geschiedenis van het voetbal en won hoofdprijzen in Engeland, Spanje, Italië en Portugal. Daarnaast schreef hij alle Europese clubtoernooien op zijn naam. Zijn terugkeer bij Roma volgde na teleurstellende periodes bij Manchester United en Tottenham.