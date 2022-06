Gattuso: ‘Ik racistisch? Waarom heb ik Bakayoko dan naar Napoli gehaald?’

Gennaro Gattuso heeft zich zaterdag verdedigd tegen de racistische aantijgingen aan zijn adres. Nadat onder meer Sky Italia en Marca donderdag meldden dat de voormalig oefenmeester van onder meer AC Milan en Napoli de nieuwe trainer van Valencia wordt, hebben veel fans van Valencia zich uitgesproken tegen zijn komst vanwege zijn eerder in opraak geraakte opmerkingen. Gattuso reageert in gesprek met La Gazzetta dello Sport op de beschuldigingen. “Ik heb nooit iets tegen donkere spelers gehad.”

Meerdere media meldden deze week dat Gattuso zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 bij Valencia zet, met de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Maar niet iedereen bij Valencia zit te wachten op zijn komst. Zo hebben veel fans zich op sociale media uitgesproken tegen de komst van Gattuso. De 44-jarige Italiaan reageert door te stellen dat geen van de beschuldigingen klopt. “Mijn geschiedenis spreekt voor zich. Ben ik racistisch? Homofobisch? Xenofobisch (een afkeer voor vreemdelingen, red.)? Seksistisch? Zijn we gek geworden? Het is tijd om normaal te gaan doen.”

Gattuso: "Frase sulle donne era per Galliani. Razzista io? Ma se al Napoli ho preso Bakayoko!" https://t.co/7cYpMHKE6e — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 4, 2022

Gattuso vervolgt zijn relaas door dieper in te gaan op de beschuldigingen aan zijn adres en geeft een verklaring voor zijn eerder gemaakte opmerkingen. “Laten we beginnen om alles uit te leggen. Mijn opmerking over vrouwen heb ik gemaakt in de tijd dat Barbara Berlusconi haar intrede in het voetbal maakte en was bedoeld om het werk van Galliani te verdedigen. Zijn werk is hardhandig afgebroken.” Nadat in 2013 bekend werd dat de functie van Galliani deels werd overgenomen door Berlusconi liet Gattuso vlak erna van zich horen. “Ik denk dat er voor iemand als Galliani meer respect zou moeten zijn”, zo vertelde hij aan Radio Radio. “Ik zie vrouwen in het voetbal niet echt voor me. Ik vind het niet leuk om te zeggen maar het is zoals het is.”

Gattuso haalt een gebeurtenis in het verleden aan om zijn gelijk te bewijzen. “Ben ik racistisch? Waarom heb ik dan Bakayoko vastgelegd toen ik trainer was van Napoli? Ik heb nooit iets tegen donkere spelers gehad. Veel van hen zijn mijn teamgenoten en vrienden geweest.” De oefenmeester sluit af door te stellen dat hij klaar is met alle beschuldigingen. “Ik heb mijn carrière opgebouwd door hard te werken, inzet te leveren en veel te zweten. Niemand heeft me ooit iets cadeau gedaan. Ik zal niet langer meer toestaan dat mensen met vreselijke aantijgingen mijn werk hinderen.”

Vorig jaar dook de naam van Gattuso op bij Tottenham Hotspur, waar hij een van de topkandidaten was na het afhaken van Paulo Fonseca. Maar ook in Noord-Londen kwam het niet tot een samenwerking. Racistische uitspraken uit het verleden zouden daaraan ten grondslag hebben gelegen. Voorzitter Daniel Levy besloot de stekker uit de onderhandelingen te trekken na een opstand van supporters. Volgens Gattuso waren de supporters van Tottenham echter vooral tegen zijn komst door een eerdere aanvaring uit 2011 tussen hem en Joe Jordan, toenmalig assistent-trainer bij the Spurs. “Ik denk dat die beelden nog op hun netvlies staan.”