Diego Costa biecht 'aanranding' op onder de douche bij N'Golo Kanté

Zaterdag, 4 juni 2022 om 14:10 • Laatste update: 15:37

Diego Costa haalt met een zeer openhartig interview op YouTube de internationale pers. De 33-jarige spits, die sinds januari zonder club zit, shockeert vooral met uitspraken over N'Golo Kanté, zijn voormalig ploeggenoot van Chelsea. Diego Costa, die bekendstaat om zijn flamboyante karakter, plaagde zijn introverte teamgenoot naar eigen zeggen tijdens het douchen. "Ik probeerde hem dan lachend te omhelzen", aldus Costa in gesprek op Canal Pilhado.

De tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaan was tussen 2014 en 2017 succesvol in de spits bij Chelsea en speelde in zijn laatste seizoen samen met Kanté. "Hij is echt verlegen", zegt Diego Costa. "Ik ging helemaal naakt onder de douche staan en zei tegen Kanté: 'Geef me een knuffel!' en hij reageerde helemaal van: 'Nee. Nee, Diego.' Hij doet niet eens zijn ondergoed uit om te douchen", buldert de uitgesproken centrumspits. Het ongewenst betasten van een ander kan strafrechtelijk overigens vallen onder aanranding.

De voetballoopbaan van Diego Costa loopt op zijn eind. De routinier speelde in het kalenderjaar 2021 in zijn geboorteland bij Atlético Mineiro, waarvoor hij in negentien optredens vijf keer scoorde. Dat de club kampioen werd was vooral te danken aan Hulk, die op 35-jarige leeftijd de doelpunten aaneen blijft rijgen in Brazilië. "Hij was en is de grote ster van het team", erkent Diego Costa. "Toen ik aankwam, was hij de eerste die me belde en zei dat ik in dezelfde kamer moest slapen. Ik zei tegen hem: 'Hulk, met die staart ben je aantrekkelijk'. We waren goede vrienden."

Op de faciliteiten bij zijn Braziliaanse ex-club heeft Diego Costa het nodige aan te merken. "De kleedkamer is daar heel slecht. Het trainingscentrum heeft een veld... Nou, als het regent kun je daar niet trainen. De nieuwe accommodatie die ze gaan bouwen zal er geweldig uitzien. Maar de kleedkamer... Ze zeggen dat het van Europees niveau is? Ik ga niet liegen, ze zijn gek." Maar ook de infrastructuur van Atlético de Madrid, waar Diego Costa in drie verschillende periodes speelde, voldeed niet aan zijn kwaliteitseisen. "Atlético Madrid is ook niet op Europees niveau. Het is allemaal een leugen. Atlético Mineiro zorgt voor een maaltijd voor de spelers, die honderd procent top is. Atlético Madrid heeft dat niet. De kleedkamer van de spelers, voor de training, is waardeloos. De academie is ook dood."