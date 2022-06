‘Cruijff kiest ondanks flirt met Ajax voor langere verbintenis in Camp Nou’

Zaterdag, 4 juni 2022 om 14:45 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:25

Jordi Cruijff staat op het punt om zijn contract bij Barcelona te verlengen, zo weet Mundo Deportivo zaterdag te melden. De technisch adviseur van Barcelona kan op veel waardering vanuit de Spaanse topclub rekenen. Of de duur zich uitstrekt tot meer dan één seizoen is nog niet bekend. Cruijff zal dezelfde functie behouden, maar zal dat in de toekomst wellicht onder een andere naam doen.

Cruijff ging vorige zomer aan de slag in Camp Nou, waar hij afgelopen seizoen nauw samenwerkte met algemeen directeur Mateu Alemany en trainer Xavi. Daarnaast voorzag hij voorzitter Joan Laporta van adviezen. Bij de club zijn ze erg blij met zijn ‘werk, betrokkenheid en kennis van zowel het voetbal als de markt’, zo laat het Spaanse dagblad weten. Met de op handen zijnde contractverlenging komt er definitief een einde aan de geruchten over een eventuele terugkeer deze zomer van Cruijff in Amsterdam. Ajax zocht een opvolger van Marc Overmars en de naam van Cruijff viel regelmatig in de Johan Cruijff ArenA.

Half mei werd al bekend dat Ajax de externe zoektocht naar een opvolger van Marc Overmars tijdelijk heeft gestaakt, zo meldde De Telegraaf destijds. De Amsterdammers maakten in maart bekend dat Huntelaar per direct ging samenwerken met technisch manager Gerry Hamstra en dat het tweetal met de zomerse transferperiode in aantocht het vertrouwen krijgt van de directie en de raad van commissarissen. “Nadat de club na het vertrek van de directeur voetbalzaken aanvankelijk Jordi Cruijff polste, lijkt de rode loper nu te worden uitgerold voor het onafscheidelijke duo H2", scheef het nieuwsblad. Begin mei flirrte Cruijff in gesprek met de NOS nog voorzichtig met een terugkeer in Amsterdam “Ik heb het naar mijn zin hier, maar Ajax is natuurlijk wel een speciale club.”

Cruijff stapte vorige zomer niet op het meest ideale moment binnen bij Barcelona. De Spaanse topclub moest door de strenge regels die LaLiga, de hoogste Spaanse competitie, erop nahoudt, het salarisplafond verlagen van 382 naar 98 miljoen euro. “Die regels zijn veel strenger dan de Europese. Dat is heel ingewikkeld om te begrijpen. Ik heb zelf ook een paar uur met specialisten gezeten om het concept precies te begrijpen”, zo vertelde Cruijff in gesprek met de NOS. “De ideale situatie van vijf jaar geleden, waarbij je gewoon de twee beste spelers kon kopen, dat is nu heel moeilijk. Je kan niet echt aan een vijfjarenplan denken. Je moet kijken naar hoe je de selectie nu al sterk kan maken voor volgend seizoen. Als je geen geld hebt, dan kom je niet altijd in ideale situaties terecht.”

Toch zag Cruijff genoeg kansen bij de Spaanse topclub, daar spelers nog altijd graag voor de grootmacht willen uitkomen, ook al kan Barcelona minder bieden dan voorheen. “Iedereen weet dat het een financieel offer zal zijn, maar nog steeds willen spelers hier heel graag heen komen. Je merkt dat zelfs spelers die bij clubs zitten waarbij de kans op Champions League-winst groter is toch naar ons willen komen. Dat is heel speciaal.” Cruijff, hiervoor werkzaam in onder meer China, Malta en Cyprus, benadrukte dat hij voorlopig niet ver vooruit kijkt met Barcelona. “Je plant niet nu al wat je volgend jaar gaat halen. Dat kunnen we niet.”