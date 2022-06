‘Weghorst heeft geen trek in Championship en is dicht bij volgende transfer’

Zaterdag, 4 juni 2022 om 12:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:01

Wout Weghorst staat op het punt om Burnley alweer te verlaten, zo meldt het Turkse CNN Türk. Besiktas heeft de onderhandelingen met de gedegradeerde Britten geopend en wil de 29-jarige spits een seizoen huren. Burnley staat daarvoor open, maar alleen indien daar een verplichte koopoptie aan gekoppeld wordt. Inmiddels zou ook Fenerbahçe meedingen om de handtekening van de twaalfvoudig Oranje-international.

Weghorst heeft volgens het Turkse televisiekanaal geen trek om in de Championship uit te komen en kijkt uit naar een avontuur bij Besiktas. De ambitieuze Turkse grootmacht maakte een uiterst pover seizoen door, dat eindigde met 0 punten in de groepsfase van de Champions League en een zesde plek in de competitie: geen Europees voetbal dus. Dat is geen bezwaar voor Weghorst, die in januari nog voor rond de vijftien miljoen euro van VfL Wolfsburg naar Burnley verhuisde.

Dat Weghorst uitziet naar een avontuur in Istanbul heeft mede te maken met de aanwezigheid van Valérien Ismaël, de trainer van Besiktas. De Franse coach heeft Weghorst naar verluidt overtuigd van zijn plannen en was in het seizoen 2016/17 trainer van diens voormalige club Wolfsburg. Op dat moment speelde Weghorst overigens nog bij AZ, dat de spits in 2018 verkocht aan de Duitsers. Het is nog onduidelijk of Weghorst bij Besiktas de concurrentie aan zou moeten met Michy Batshuayi. De gehuurde Belgische spits keert normaal gesproken terug bij Chelsea, dat zelf geen beroep op hem zal doen en de opties verkent.

Vorige maand degradeerde Weghorst op een dramatische slotdag uit de Premier League. De 1,97 meter lange centrumspits verloor in de laatste drie wedstrijden van het seizoen zijn basisplaats en kon zijn ploeg daarin ook als invaller niet meer helpen aan een doelpunt. Door de 1-2 nederlaag tegen Newcastle United in de laatste speelronde eindigde Burnley achttiende, waardoor the Clarets na zes seizoenen weer verdwijnen van het hoogste Engelse podium. Weghorst kwam het afgelopen half jaar tot twee goals en drie assists in twintig optredens voor Burnley.