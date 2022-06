Depay vergroot de controverse rond ‘goed persoon’ Quincy Promes

Zaterdag, 4 juni 2022 om 11:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:42

Memphis Depay is niet van plan om zijn woorden over Quincy Promes af te zwakken of bij te stellen. De 28-jarige spits van Oranje neemt het na zijn twee doelpunten in de Nations League tegen België (1-4) nogmaals op voor zijn vriend, die hij deze week op Instagram een controversiële steunbetuiging gaf. "Quincy en ik hebben een hele sterke band", zegt Depay tegenover de NOS over het bericht.

Promes wordt verdacht van poging tot moord, de smokkel van synthetische drugs naar Australië en huiselijk geweld. Ernstige verdachtmakingen, waarvan volgens Nieuwsuur ook harde bewijzen op tafel liggen. Depay postte op Instragram trots te zijn dat Promes met Spartak Moskou de Russische beker won, 'terwijl mensen die niets van je privéleven afweten je veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen'.

"Ik was gewoon heel erg trots dat hij daaro die prijs heeft gepakt, omdat het gewoon een goede voetballer en een goed persoon is", voegt Depay desgevraagd toe na de zege tegen België. "Dat weet ik, ik ken hem al jaren. Ik had 'm aan de telefoon, we hebben samen vreugdetranen gelaten, omdat niemand natuurlijk echt weet wat er allemaal aan de hand is. Iedereen weet het, denken ze. Ik heb me uitgesproken en misschien had ik hem alleen moeten feliciteren, dat weet ik niet. Ik ben ook gewoon een mens dat zijn broer steunt in moeilijke tijden. Ik ben heel erg blij dat hij daar een prijs heeft gepakt en dat hij al die negativiteit in positiviteit kan omzetten. Daar wil ik het bij laten."

Ook op het veld deed Depay van zich spreken. De aanvaller zette vrijdagavond een nieuwe stap richting het bereiken van de topscorerstitel aller tijden van Oranje. Depay kwam in totaal op 41 goals en passeerde daarmee Patrick Kluivert. "Ik zag Kluivert laatst, hij was in Barcelona. Toen zei ik: 'Jij gaat binnenkort een plekje naar beneden'", grinnikt de Oranje-spits. "Met respect natuurlijk. Toen ik een klein jongetje was, keek ik naar hem op. Hij was mijn favoriete spits. En nu mag ik bij Barcelona spelen en kan ik mijn eigen naam daarboven zetten. Dat is voor mij een droom geweest." Gezien zijn leeftijd lijkt Depay alle tijd te hebben om het record van Robin van Persie (50 goals) af te pakken. "Ik ben ernaar op zoek", lacht hij.

Depay zei deze week ook dat hij vindt dat Georginio Wijnaldum, die door Louis van Gaal werd thuisgelaten, bij Oranje hoort. "Soms vinden mensen mij irritant omdat ik vaak iets te zeggen en te vinden heb. Mij wordt gevraagd in de media: wat vind je van de keuze van het niet oproepen van Gini? Dan geef ik mijn mening. Dat betekent niet dat ik tegen de bondscoach in ga, daar heb ik veel te veel respect voor. Voor de bondscoach, maar ook voor Gini. Ik ben gewoon een mens, maar daarnaast natuurlijk ook een voetballer met een voorbeeldfunctie. Soms hebben mensen daar moeite mee. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk altijd te zeggen."