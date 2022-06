Fabrizio Romano voorziet trainersontslag in absolute voetbaltop

Zaterdag, 4 juni 2022 om 10:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:31

Mauricio Pochettino gaat de voortijdige uitschakeling in de Champions League tegen Real Madrid waarschijnlijk alsnog moeten bekopen met zijn ontslag bij Paris Saint-Germain, zo meldt Fabrizio Romano. Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi wil ondanks het glansrijk behaalde landskampioen afscheid nemen van de Argentijnse coach, die al meer dan een maand aan een vertrek wordt gelinkt. "Er moet echter nog één meeting plaatsvinden", aldus Romano, die dus een slag om de arm houdt.

"In die vergadering zal een officiële beslissing worden genomen", voegt de vermaarde Italiaanse transferjournalist toe. "De meeting zal worden gehouden als Nasser Al-Khelaïfi terug is in Parijs." De Qatarese president van de club kan momenteel om persoonlijke redenen Doha niet uit, maar heeft zijn intenties intern al uitgesproken. PSG slaat op technisch gebied een nieuwe koers in, want Luís Campos wordt binnenkort aangesteld als technisch directeur. De Portugees, die dit jaar veelvuldig werd gelinkt aan Ajax, wordt de opvolger van Leonardo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mauricio Pochettino

PSG beschouwt Zinédine Zidane als absolute droomkandidaat voor de opvolging van Pochettino, maar de voormalig coach van Real Madrid lijkt weinig oren te hebben naar een nieuwe club. Zidane wil dolgraag aan de slag als bondscoach van Frankrijk, en weet de positie van Didier Deschamps na het WK in Qatar vrijkomt. PSG schakelt daarom vermoedelijk door naar Christophe Galtier, de trainer die Lille OSC vorig jaar het stuntkampioenschap leidde. Galtier werkt in Rijssen samen met Campos, die daar het aankoopbeleid uitstippelde.

Campos is dan ook groot voorstander van de komst van Galtier naar PSG, dat de coach daarvoor zal moeten weghalen bij OGC Nice. In de Franse kustplaats kende Galtier een wisselend debuutseizoen, waarin op de slotdag de vijfde plaats en daarmee een ticket voor de Conference League werd behaald. Dat voelde als slechts een troostprijs voor het hyperambitieuze Nice, dat slechts drie punten achter nummer drie Olympique Marseille eindige. Nice had het seizoen kunnen opfleuren in de finale van de Coupe de France, maar verloor van Nantes (0-1). Galtier ligt tot medio 2024 vast bij Nice.