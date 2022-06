Nederlandse bladen hard voor België: ‘Zat met zijn hoofd op een strand in Ibiza’

Zaterdag, 4 juni 2022 om 09:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:11

De Nederlandse ochtendkranten spreken na het Nations League-duel tussen het Nederlands elftal en België van een vernedering. Oranje maakte vrijdagavond indruk door de Rode Duivels op een 1-4 nederlaag te trakteren. De dagbladen zijn complimenteus over het elftal van bondscoach Louis van Gaal, maar zagen België tegelijkertijd een ongemotiveerde indruk maken.

“Oranje voor (rode) duivel niet bang”, kopt De Telegraaf. De krant schrijft dat het elftal van bondscoach van Van Gaal geen spaan heel hield van het sterrenensemble van België. “De spelers van het Nederlands elftal zijn razendsnelle leerlingen, die Louis van Gaals lessen ’druk zetten en opbouwen in een 1-3-4-1-2-systeem’ gretig tot zich hebben genomen. De bijles na het oefenduel met Duitsland (1-1) betaalde zich uit in de Nations League tegen België. En hoe!”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Algemeen Dagblad spreekt van een vernedering in Brussel. “Het foeilelijke Koning Boudewijn-stadion in Brussel stond nooit bekend om zijn sfeervolle entourage, maar toen de tribunes rond kwart voor elf ook nog leeg begonnen te stromen, was de aanblik in Brussel wel erg treurig. ‘Ze krijgen voetballes’, zong het uitvak, terwijl het Belgische publiek stilaan afdroop.” De krant is bovendien lovend over de klinkende zege. “Het was volledig de verdienste van het Nederlands elftal. Tegen een dramatisch België speelde de ploeg van Louis van Gaal een uitstekende wedstrijd, in alles scherper en meer geïnspireerd dan de tegenstander.”

“Oranje heerste over België zoals het in decennia niet heeft gedaan”, kopt Trouw. De krant is vooral keihard voor België. “De Bruyne maakte vrijdagavond de indruk met het hoofd al een beetje op het strand op pakweg Ibiza te zijn. Wat de denken van de Belgische achterhoede? Daar zullen de Rode Duivels nooit wereldkampioen mee worden. De ene veteraan - Alderweireld - speelt tegenwoordig niet voor niets in de zandbak in Qatar, de andere dikke dertiger - Vertonghen- is veel te traag. En Boyota is te kwetsbaar.”

“Beweeglijk Oranje overrompelt roestig België”, zo luidt de kop van de Volkskrant. “Oranje was vrijdag in Brussel de moderne bewegingsmachine, België de versleten motor die het liefst naar de garage wil voor langdurig onderhoud. De uitslag in de Nations League was ondubbelzinnig en vernederend voor de Rode Duivels die voetbalden als lammetjes: 1-4.” De krant zag een gretig Oranje in het Koning Boudewijn-stadion. “Nederland was een vrolijk ogend elftal, dribbelde en pingelde, viel aan en deed zijn uiterste best voor de ogen van Van Gaal, de strenge meester die volledige toewijding eist.”